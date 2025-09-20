Pod radarem: Budování od tvůrců Station to Station, farmářské karty i lunapark v Mars útočí!

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Little Witch in the Woods – Prožijte život čarodějky v komunitě vesničanů
zdroj: Sunny Side Up
Žádná vesnice se neobejde bez své věrné čarodějky, která v nouzi nejvyšší zažene zlé duchy, pomůže od bolesti a celkově zkvalitní život prostých občanů. V Little Witch in the Woods jste Ellie, čarodějka v učení, která se musí prokázat právě staráním se o jednu takovou vesnici.
Jak budete trávit svůj běžný den? Prozkoumáváním tajuplného lesa, ve kterém se to hemží tajemstvími. A hele, rybníček, tak to by chtělo nahodit udici, počkat než zaberou a navíjet! Cestou domů si naplnit kapsy všemožnými surovinami a v doupěti se věnovat vznešenému umění vaření lektvarů, které vyřeší všechna příkoří vesničanů.
Ale to by v tom byl čert, abyste si sami nelokli a třeba díky lektvaru rychlosti konečně dohnali toho zpropadeného, bleskurychlého semenáčka. S vesničany a jinými tvory se snadno spřátelíte díky správným darům a postupně tak odhalíte jejich i svůj příběh. A to nejlepší? Little Witch in the Woods je podle všeho pecka! Na Steamu už má téměř 8 tisíc recenzí s hodnocením 88 %, což hovoří za vše.
Steam – 320 korun
No, I’m not a Human – Hororové „Papers, Please“ z konce světa
zdroj: Trioskaz
Země to má spočítané. Sluneční záření se vymknulo kontrole a kdokoliv, kdo byť jen pohlédne do jeho svitu, přijde o zrak. A ti, kdož mu vystaví celé tělo, skončí na uhel. Den je zapovězený, ať žije noční život!
Jenže ani v noci nemáte klid. Neustále vám totiž na dveře vašeho malého bytečku někdo buší. Zoufalí lidé hledající pomoc, ale mezi nimi i Návštěvníci. Ti vypadají jako lidé, ale lidé to rozhodně nejsou. A pokud je nezabijete, zabijí oni vás.
No, I’m not a Human je pozoruhodný horor s neméně pozoruhodnou grafikou, který má blízko třeba k Papers, Please. Protože si do svého bytu pouštíte cizince, vedete s nimi konverzace, nasloucháte jejich příběhu a hledáte symptomy, které odhalí jejich pravou podstatu. Definitivní adept na hit, který je ukrytý přímo před zraky nás všech.
Steam – 360 korun
Mars Attracts – Vybudujte zábavní park na Marsu v kulisách legendy Mars útočí!
zdroj: Outlier
Legendární snímek Mars útočí! od Tima Burtona z roku 1996 o sobě po letech dává vědět skrze novou hru s lehce pozměněným názvem Mars Attracts. I přesto se skutečně jedná o licencované dílo postavené na bláznivé komedii plné marťanů.
A o co půjde tentokrát? Vlastně je to takový Planet Coaster zkřížený s Planet Zoo a trochu i Two Point hrami. Zkrátka a dobře jste marťani a máte na starosti zábavní park, přičemž atrakcemi jsou lidé. Vystavení lidé, kteří jsou pro vás velkou neznámou.
Unášíte je ze Země z různých časových období, takže se vám tu vedle sebe procházejí starověcí Římané i kovbojové. Můžete je studovat, můžete je trápit, můžete jim dokonce i dělat radost, což byste i měli, pokud nechcete, aby jejich výbušná povaha nezdevastovala váš park. Zkrátka neotřelá zábava, která se v ročním předběžném přístupu dočká dalšího zábavního a snad i zábavného obsahu.
Steam – 600 korun
V předběžném přístupu 9 až 12 měsíců
Voyagers of Nera – Barevný survival plný ostrůvků a vody, který si můžete dát až v 10 hráčích
zdroj: Treehouse Games
Voyagers of Nera je další z dlouhé řady survival her, které vsází na malebnou estetiku. Ta vám na obrazovce vykreslí barevný svět, který z valné většiny tvoří voda. A vy v ní budete prozkoumávat nejen nejrůznější ostrůvky, ale i samotné hlubiny.
Takže si vyrobíte pořádný vor, nebo klidně i jen surfovací prkno a vyrazíte na průzkum divočiny. Samozřejmostí je shánění zdrojů, výroba nejrůznějších nástrojů, ale stejně tak i budování jedné základny za druhou.
Nechybí ani akční souboje, a přestože si hru můžete plnohodnotně zahrát sólo, tak počítá i s možností kooperace až deseti hráčů na jednom serveru. Tvůrci si od předběžného přístupu slibují vybudování komunity, která během následujícího roka pomůže utvářet výslednou podobu hry.
Steam – 730
V předběžném přístupu na zhruba 1 rok
Rana Card – Neotřelý karetní roguelite s farmařením
zdroj: IndieArk
Taky jste si při hraní Slay the Spire a jemu podobných her říkali, že by to chtělo trochu víc zeleně? Nějaké to pěstování? A zvířátka? Pak jste se konečně dočkali svého vysněného titulu s příchodem Rana Card!
Jedná se skutečně o karetní roguelite jako v případě Slay the Spire, jen tentokrát nerozdáváte rány podivným nepřátelům, ale obděláváte svou vlastní zahrádku. Pomocí karet sázíte plodiny a zaléváte je, stejně jako si do zahrady pořizujete třeba pandy.
Ale i tento svět umí být krutý. Přijdou horší roky, kdy se zemědělství tolik nedaří a největším nepřítelem je čas. Karty totiž čas stojí a dobrat si jich můžete, kolik jen chcete. Ale když to přeženete, dojde k časovému výbuchu, který vás může stát vše, ale se správnou rukou karet ho můžete využít i ku vlastnímu prospěchu. Zní to bláznivě, ale co jiného hledat v už tolik vytěženém žánru karetních roguelitů?
Steam – 310 korun
Town to City – Budovatelská strategie od tvůrců Station to Station
zdroj: Galaxy Grove
Milovníci jemné voxelové grafiky, která se objevuje třeba ve hrách Teardown a Station to Station, mají o novou lahůdku postaráno. Town to City je poklidná budovatelská strategie od tvůrců druhé zmíněné hry, která vás chce pohltit naprostou svobodou v budování.
Na zelené louce necháte vyrůst celá města bez nutnosti umisťovat jednotlivé budovy do nějaké čtvercové sítě. Můžete si budovat jen tak pro radost, nebo se ponořit do kampaně, kde už i o něco půjde.
Pořád máte velkou svobodu ve stavění, ale už musíte počítat s nějakými potřebami vašich obyvatel, dáváte jim specifická zaměstnání, roztáčíte kola ekonomiky a odemykáte si nové typy budov a dekorací. I tak to ale bude klídeček, na který bude radost pohledět a prst na print screenu jednoduše neodolá…
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 6 až 8 měsíců
Arena Breakout: Infinite – Free-to-play extrakční střílečka s důrazem na realismus zbraní
zdroj: Morefun Studios
Na poli extrakčních stříleček, kde momentálně najdete třeba Escape from Tarkov nebo české Gray Zone Warfare, se objevuje nový uchazeč. Jmenuje se Arena Breakout: Infinite, vezme vás do nebezpečné zóny a vstup do ní není zpoplatněný.
Do hraní proti jiným hráčům i samotnému prostředí s nebezpečným počasím se můžete pustit jak sami, tak i s dalšími týmovými hráči v několika taktických módech. V každém případě čekejte rychlou akci s úprkem k cíli a následnému bodu vyzvednutí.
Důraz je přitom kladený na samotné zbraně, které se snaží přiblížit realitě a příjemně překvapí množstvím úprav. Ve hře je přes 900 zbraňových modifikací, které pasují do dvou desítek zbraňových slotů. Konkurence je veliká, ale byly časy, kdy i Tarkov byl naprostým nováčkem, který se musel prosadit…
Steam – free-to-play