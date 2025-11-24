Nejčtenější články týdne – Výroční CoD a česká legenda
zdroj: Activision

Nejčtenější články týdne – Výroční CoD a česká legenda

24. 11. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Nejvíce vás minulý týden uchvátil návrat české klasiky Vlak na Steam, nebo o spekulace kolem potenciálního návratu slavného Half-Life. Zajímavé byly také zprávy o rozchodu studia Colossal Order s Paradoxem při práci na pokračování Cities: Skylines – tahle změna by mohla otřást budoucností oblíbené budovatelské série. Nejčtenější recenzí pak byl výroční díl Call of Duty, který si navzdory mizerné příběhové kampani vylepšil reputaci alespoň v multiplayeru.

Nejčtenější články týdne

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 – recenze nejnovějšího akčního blockbusteru
Když špatný dojem přebije to dobré
Syberia Remastered
Syberia Remastered – recenze nezapomenutelné adventury v moderním kabátě
Remaster, nebo remake?
Nier-Automata-K-Wallpaper
Boj s umělou inteligencí jsme už prohráli. Gen Z miluje AI břečku, tvrdí ex-šéf Square Enix
Budoucnost patří strojům?
Vlak
Legenda všech legend míří na Steam. Český Vlak z roku 1993 si zahrajete zdarma
Pamětníci mohou vzpomínat
half-life key
Je Half-Life 3 opravdu na obzoru? Na povrch vyplouvají další náznaky
Tak konečně?

Redakce doporučuje

MechWarrior 5: Clans
14 nejlepších her s roboty v hlavních rolích
Domo arigato, Mr. Roboto
Dispatch
Dispatch – recenze superhrdinského návratu filmových adventur
Duchovní nástupce Telltale v plné síle
Cities: Skylines II – Bridges & Ports
Paradox se loučí se studiem Colossal Order. Cities: Skylines 2 přebírá nový tým
Velký restart
Prologue: Go Wayback!
Pod radarem: Předvídejte boj, tiskněte vlastní noviny, krmte mimozemšťany a přežívejte
Plus nová hra od autora PUBG
Mafia: The Old Country
Mafia: Domovina dostala robustní update. Užijte si volnou jízdu i pohled z první osoby
Gangsterka konečně dostává slíbený režim

Videa

zdroj: Youtube

zdroj:Youtube

Nejnovější články