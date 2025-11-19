14 nejlepších her s roboty v hlavních rolích

Roboti a mechaničtí obři patří k velmi vděčným motivům videoher. A za kráčející giganty nemusíte zrovna hrát, třeba na ně narazíte jako na společníky. Stejně tak mohou na sebe roboti brát spoustu podob – od řiditelných strojů až po téměř lidské androidy.
Stejně tak jsou barvité i žánry, ve kterých na roboty velké či malé narazíte. Od akčních stříleček přes strategie až po příběhové hry, které zkoumají soužití umělé inteligence a lidí. Vybrali jsme proto čtrnáct nejlepších her, v nichž roboti hrají hlavní roli – ať už jako hratelné postavy, úhlavní nepřátelé nebo ústřední téma příběhu.
Začneme u nejnovějšího rekordmana, který tento seznam inspiroval. Arc Raiders jsou svěží extrakční střílečka, ve které se v až tříčlenném týmu vydáte na povrch Země, kterou ovládli záhadní roboti Arc. Právě souboje s různými drony, skokany a masivními stroji jsou důležitou součástí hratelnosti a Arc Raiders zápolení s vychytralými mechanickými stroji zvládají skvěle.
(vyšlo v srpnu 2023 na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One - naše recenze)
Návrat kultovní mecha série od studia FromSoftware. Armored Core VI přináší frenetickou, rychlou akci v obřích ozbrojených kolosech s důrazem na souboje s monumentálními bossy. Oproti jiným ztvárněním neohrabaných mechů je hratelnost založená na vysoké mobilitě, létání a precizních zásazích slabin nepřátelských strojů. Fanouškům opancéřovaných gigantů udělá radost i široká nabídka přizpůsobení, ve které si můžete válečnou mašinu upravit dle svého gusta.
(Vyšlo v prosinci 2019 na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One - naše recenze)
Pokud toužíte usednout přímo do kokpitu mohutného bojového robota a drtit nepřátele vahou několika desítek tun oceli, MechWarrior 5: Mercenaries je jasná volba. Simulátor z prostředí univerza BattleTechu vás postaví do role velitele žoldnéřské jednotky v roce 3015, kdy bojiště ovládají válečné stroje. V kampani kromě soubojů spravujete i vlastní žoldáckou kompanii. Samotné mise pak nabídnou destruktivní akci, kde svými mechy můžete srovnat se zemí klidně i celé město.
(Vyšlo v říjnu 2016 na PC, PS4 a Xbox One - naše recenze)
I po letech se Titanfall 2 řadí ke střílečkám s jednou z nejlepších příběhových kampaní. Hrajete za Jacka Coopera, pilota obřího Titána BT-7274, kterého si můžete v boji přivolat na pomoc. Právě kombinace rychlé mobility s parkourem „na zemi“ a megalomanské akce v obřím robotovi dělá z Titanfallu 2 akční smršť, která nikdy nenudí. Poutavý příběh o přátelství vojáka a robota je plný originálních nápadů a nezapomenutelných misí, včetně slavné úrovně s cestováním časem.
(Vyšlo v září 2009 na PC, Xbox One, PS4, Switch a mobily – naše recenze)
Adventura od českého studia Amanita s plechovým robůtkem v hlavní roli nesmí v našem seznamu chybět. Kromě ručně kreslené ikonické grafické stylizace a podmanivého soundtracku okouzlí Machinarium taky jednoduchou, snadno uchopitelnou hratelností a dojemným příběhem vyprávěným beze slov.
NieR: Automata
Filozofický epos od Platinum Games kombinuje rychlou akci s jedním z nejsilnějších příběhů ve hrách vůbec. NieR: Automata sleduje osudy androidů 2B, 9S a A2 v daleké budoucnosti, kdy lidstvo opustilo Zemi a zanechalo ji napospas válce mezi lidskými androidy a armádou strojů. NieR je jasný důkaz a nepřekonatelný argument v debatě, jestli jsou hry umění.
Jaké to je být robotem v lidském světě? Na tuto otázku se snaží odpovědět příběhová adventura Detroit: Become Human od studia Quantic Dream. Hra se odehrává ve futuristickém Detroitu roku 2038, kde androidi slouží lidem jako pracovní síla – než se u některých začne probouzet vědomí a touha po svobodě. Příběh sleduje osudy tří protagonistů: pečovatelského modelu Kary, která uprchne i s malou holčičkou od násilného majitele, policejního androida Connora, určeného k lovu jiných robotů, a vzpurného Markuse, který pátrá po tom, co znamená svoboda, lidství a emoce.
Kapesní šachy s obřími roboty a mimozemskými hmyzáky. Na šachovnicovém hracím plánu ovládáte trojici masivních robotů a různým posouváním nepřátel se je snažíte zničit. Jednoduše geniální, návykové, bezkonkurenční.
(Vyšlo v září 2020 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)
V alternativním roce 1920+ spolu soupeří frakce inspirované Polskem, Ruskem a Německem, ovšem vedle pěchoty a tradiční techniky nasazují do boje i obří chodící mechy. Dieselpunková strategie s hypnotickým vizuálem ilustrátora Jakuba Różalského možná nezpůsobila technologickou revoluci v žánru, pokud ale chcete komandovat masivní dieselové stroje, které pod svými pásy drtí zemljanky, nemusíte hledat dál.
(Vyšlo v září 2025 na PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5 - naše recenze)
Zběsilá mecha akce, u které na rozdíl od třeba výše zmíněného Armored Core tolik nezáleží na přesných úhybech. V postapokalyptickém světě jde o tu správnou power fantasy, kdy se v obřím exoobleku skutečně cítíte jako nezničitelný stroj, na který neplatí fyzikální zákony. Jak je v žánru zvykem, hra nabízí pestré možnosti přizpůsobení vlastního mecha a taky kooperaci s až dvěma dalšími hráči.
(Vyšlo v dubnu 2025 na PC, PS5 a Xboxu Series X/S)
Remaster kultovní logické hry v Unreal Enginu 5. The Talos Principle místo akce podsouvá jednak hádanky, jednak existenční otázky o smyslu života a lidství. Čím méně toho o hře víte, tím je větší šance, že vás její poselství a filozofický přesah zasáhne. Jde o povinnou jízdu pro ty, kdo si chtějí potrápit mozkové závity a nechají se okouzlit hlubokým příběhem.
Legendární napůl člověk, napůl stroj a stoprocentní policajt se vrátil ve vlastní videohře, která byla výborným překvapením. Zběsilá akce, RoboCop hláškující hlasem Petera Wellera a fantastická práce s předlohou dělá z videoherního Roba jednu z nejlepších adaptací filmu do hry. A kdyby přece jen Robo byl až příliš lidský, vždycky je spoleh na ikonického robota ED-209, že napáchá tu největší paseku.
(Vyšlo v únoru 2022 naPS5 a v březnu 2024 na PC - naše recenze)
Vizuálně úchvatný neopravěk Horizonu by byl jen poloviční, kdyby ruiny měst nebrázdili obrovští zvířecí roboti. Právě souboje s masivními mechanickými monstry jsou třešničkou na dortu akční adventury z otevřeného světa. Můžete jim ustřelovat různé části brnění a výzbroje, čímž je nejen oslabíte, ale změníte jejich chování na bojišti. To celé v jednom z nejkrásnějších herních enginů současnosti.
Na závěr nesmí chybět lahůdka pro stratégy a fanoušky univerza BattleTech - izometrická tahová strategie, která vás posadí do velitelského křesla žoldnéřské jednotky mechanizovaných válečníků. Podobně jako v MechWarrioru ovládáte mechy, avšak zde v tradičním taktickém tahovém systému. Využíváte terén, krytí, speciální schopnosti pilotů a pečlivě míříte na slabá místa protivníků, protože jedno dobře mířené dělo může ustřelit nepříteli končetinu i s částí kokpitu. Kampaň nabízí napínavý příběh plný intrik ve vesmírném souboji šlechtických rodů, do něhož se připlete vaše žoldnéřská skupina. Mimo bitvy spravujete hangár mechů a najímáte či vylepšujete piloty.