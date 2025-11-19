Paradox se loučí se studiem Colossal Order. Cities: Skylines 2 přebírá nový tým
zdroj: Paradox Interactive

Paradox se loučí se studiem Colossal Order. Cities: Skylines 2 přebírá nový tým

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

19. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Paradox Interactive oznámil, že se po dlouholeté spolupráci rozchází se studiem Colossal Order, autory původních Cities: Skylines i jejich problematického nástupce. Všechny budoucí práce na budovatelské strategii tak od příštího roku převezme jiné studio.

Cities: Skylines II
Novinky
Dočkáme se někdy konzolové verze Cities: Skylines II? Vývojáři stále zápasí s výkonem

Oznámení přišlo prostřednictvím oficiálního fóra Paradoxu, kde vydavatel uvedl, že se obě strany rozhodly vydat svou vlastní cestou, a to v zájmu co nejsilnější budoucnosti značky Cities: Skylines. Tým Colossal Order u projektu ještě zůstane, aby dokončil plánovaný patch zasvěcený cyklistice a také první beta verzi dlouho slibované podpory assetů v herním editoru. Poté se studio definitivně přesune k novým projektům.

Vývoj Cities: Skylines 2 si následně kompletně převezmou Iceflake Studios, interní tým Paradoxu sídlící ve finském Tampere. Iceflake vzniklo v roce 2007, vydavatelství ho odkoupilo před pěti lety. V posledních letech se podepsalo například pod survival strategií Surviving the Aftermath. Paradox uvádí, že mají víc než deset let zkušeností s vývojem titulů zaměřených na management měst, což má být zárukou, že se Cities: Skylines ocitnou v dobrých rukou. „Je to obrovská čest a zároveň velká odpovědnost,“ uvedl k převzetí projektu šéf studia Lasse Lijedahl.

Colossal Order také hledí dopředu: „Jsme nadšení, že můžeme své zkušenosti, kreativitu a vášeň přenést do nových projektů, které odpovídají dlouhodobé vizi týmu,“ tvrdí šéfka studia Mariina Hallikainen.

Cities: Skylines II
Cities: Skylines II
Cities: Skylines II
Galerie

Restrukturalizace přichází po velmi turbulentních dvou letech. Cities: Skylines 2 na PC dorazilo předloni ve špatném technickém stavu, sužovala ho příšerná optimalizace a chyběla spousta prvků, na které byli hráči jedničky zvyklí. Plánované dodatky záhy postihla série odkladů, která se dotkla i dodnes absentujících konzolových verzí.

Vydavatel později přiznal, že hra vyšla příliš brzy, i když podle tehdejšího vedení byli všichni zajedno, že se zpoždění rychle povede dohnat díky podpoře po vydání. Což se nepovedlo i vzhledem k tomu, že první velké obsahové rozšíření Bridges & Ports nabralo víc než roční zpoždění.

Paradox se v posledních letech potácí v problémech u většího množství projektů. Zatímco Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se po šesti letech od oznámení a změně vývojářského studia povedlo dovést k vydání (jakkoliv jsou kvality výsledné hry přinejmenším diskutabilní), Prison Architect 2 změnil vývojáře a nakonec byl odložen na neurčito. Ambiciózní simulátor života Life by You byl loni zrušen úplně, a když přičteme vlažné reakce na The Lamplighters League či Millennia, z rovnice jasně vyplývá, že vydavatelství prochází náročným obdobím.

A co tedy čeká Cities: Skylines 2? Paradox ujišťuje, že aktuálně pracuje na hladkém předání projektu, zatímco Iceflake má své konkrétní plány představit brzy.

Smarty.cz
Tagy:
strategie simulace budovatelská
Zdroje:
Paradox fórum
Hry:
Cities: Skylines II
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání

Nejnovější články