Paradox se loučí se studiem Colossal Order. Cities: Skylines 2 přebírá nový tým

Paradox Interactive oznámil, že se po dlouholeté spolupráci rozchází se studiem Colossal Order, autory původních Cities: Skylines i jejich problematického nástupce. Všechny budoucí práce na budovatelské strategii tak od příštího roku převezme jiné studio.
Oznámení přišlo prostřednictvím oficiálního fóra Paradoxu, kde vydavatel uvedl, že se obě strany rozhodly vydat svou vlastní cestou, a to v zájmu co nejsilnější budoucnosti značky Cities: Skylines. Tým Colossal Order u projektu ještě zůstane, aby dokončil plánovaný patch zasvěcený cyklistice a také první beta verzi dlouho slibované podpory assetů v herním editoru. Poté se studio definitivně přesune k novým projektům.
Vývoj Cities: Skylines 2 si následně kompletně převezmou Iceflake Studios, interní tým Paradoxu sídlící ve finském Tampere. Iceflake vzniklo v roce 2007, vydavatelství ho odkoupilo před pěti lety. V posledních letech se podepsalo například pod survival strategií Surviving the Aftermath. Paradox uvádí, že mají víc než deset let zkušeností s vývojem titulů zaměřených na management měst, což má být zárukou, že se Cities: Skylines ocitnou v dobrých rukou. „Je to obrovská čest a zároveň velká odpovědnost,“ uvedl k převzetí projektu šéf studia Lasse Lijedahl.
Colossal Order také hledí dopředu: „Jsme nadšení, že můžeme své zkušenosti, kreativitu a vášeň přenést do nových projektů, které odpovídají dlouhodobé vizi týmu,“ tvrdí šéfka studia Mariina Hallikainen.
Restrukturalizace přichází po velmi turbulentních dvou letech. Cities: Skylines 2 na PC dorazilo předloni ve špatném technickém stavu, sužovala ho příšerná optimalizace a chyběla spousta prvků, na které byli hráči jedničky zvyklí. Plánované dodatky záhy postihla série odkladů, která se dotkla i dodnes absentujících konzolových verzí.
Vydavatel později přiznal, že hra vyšla příliš brzy, i když podle tehdejšího vedení byli všichni zajedno, že se zpoždění rychle povede dohnat díky podpoře po vydání. Což se nepovedlo i vzhledem k tomu, že první velké obsahové rozšíření Bridges & Ports nabralo víc než roční zpoždění.
Paradox se v posledních letech potácí v problémech u většího množství projektů. Zatímco Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se po šesti letech od oznámení a změně vývojářského studia povedlo dovést k vydání (jakkoliv jsou kvality výsledné hry přinejmenším diskutabilní), Prison Architect 2 změnil vývojáře a nakonec byl odložen na neurčito. Ambiciózní simulátor života Life by You byl loni zrušen úplně, a když přičteme vlažné reakce na The Lamplighters League či Millennia, z rovnice jasně vyplývá, že vydavatelství prochází náročným obdobím.
A co tedy čeká Cities: Skylines 2? Paradox ujišťuje, že aktuálně pracuje na hladkém předání projektu, zatímco Iceflake má své konkrétní plány představit brzy.