Legenda všech legend míří na Steam. Český Vlak z roku 1993 si zahrajete zdarma

Psal se rok 1993, když Miroslav Němeček vydal dnes už freewarovou legendu Vlak. Tuzemská variace na nesmrtelného Hada pro mnohé představoval osudovou „dětskou“ hru (naše šéfredaktorka Šárka by mohla vyprávět). Díky práci Jiřího Křeka, který v minulosti vytvořil modernizovanou verzi i mobilní port, se Vlak brzy rozjede také na Steamu.
Pamětníci si po dlouhých 32 letech budou moci své vzpomínky přidat i do tamní virtuální knihovny. A stejně jako dřív dál pojede ve freewarových kolejích, takže si Vlak budou moci vyzkoušet nejen pamětníci, ale i mladší hráči zvědaví, čím se bavili jejich rodiče.
Samotný princip zůstává stejně prostý jako návykový: řídíte malou lokomotivu a sbíráte všechny předměty na obrazovce. Každý sebraný objekt prodlouží váš vláček, což postupně komplikuje manévrování. S delší soupravou je stále snazší narazit do zdi nebo do vlastního ocasu, čímž se úroveň restartuje.
Základní verze čítá 50 úrovní, nicméně Křek ji rozšířil skoro o polovinu na 74 levelů. Stejně jako v originálu nemusíte úrovněmi projít postupně, abyste se dostali k těm pozdějším. Stačí zadat heslo, přes které se do vybrané úrovně můžete kdykoliv vrátit.
Konkrétní datum přidání hry na Steam je zatím zahalené párou tajemství. Jedna věc je ale jistá: Vlak rozjedete skoro na čemkoliv. Stačí vám procesor o taktu 1 GHz, 1 GB RAM a 200 MB volného místa na disku.