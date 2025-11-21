Mafia: Domovina dostala robustní update. Užijte si volnou jízdu i pohled z první osoby

Mafia: The Old Country byla sympatickým návratem do lineárnějších časů, který si u nás vysloužil hezkých 8 z 10. A i když se už zjevně chystá další díl, Hangar 13 Sicílii zatím neopouští. Místo toho včera vydal novou aktualizaci se řadou vyhlížených funkcí a novinek.
Jednou z nich je režim Volné jízdy, který volně navazuje na Extrémní jízdu z původní Mafie a jejího remaku. Místo bezcílného prohánění se po kraji nabídne sadu bojových, stealthových i závodních výzev, jež vás provedou známými i novými lokacemi. Za jejich plnění získáte herní měnu Dinari, kterou následně utrácíte za obleky, zbraně, vozidla a další odměny.
„Jde o sbírku výzev oddělených od hlavního příběhu, které hráčům dávají možnost znovu navštívit místní svět a prozkoumat ho vlastním tempem. Režim Volné jízdy ve hře Mafia: The Old Country se bude mírně lišit od předchozích titulů, ale přesto bude pro věrné fanoušky důvěrně známý,“ slibuje zástupce ředitele designu Josh Zammit.
S jízdou do hry přichází i řada dalších novinek. Jednou z nich je možnost řízení z pohledu vlastních očí. Vozidla díky tomu dostanou detailně zpracované interiéry a změna perspektivy je podle Zammita skvělým způsobem, jak nasát atmosféru Valle Dorata. Navíc jde o zajímavou alternativu pro závody, které mají být s výhledem z kabiny zase o něco náročnější.
Atmosféře též pomůže Cinema Siciliano – režim, který hru promění v černobílý italský film s retro zvukem. Své zážitky pak zvěčníte ve fotomódu s několika základními i pokročilými posuvníky. Herní výzvy před vás mezitím položí nová klasická obtížnost, která neodpustí žádnou velkou chybu.
Update pro Mafia: The Old Country vyšel na všechny platformy, tedy na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Pokud hru ještě nevlastníte, právě dnes vychází limitovaná tuzemská San Celeste Edition, v níž kromě hry najdete řadu bonusů, jako je triko, plátěnka, stolní kalendář nebo puzzle.