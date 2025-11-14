Tip na Vánoce? Mafia: Domovina chystá exkluzivní sběratelku jen pro Česko a Slovensko

Mafia: The Old Country, která vyšla letos v srpnu, se vrací do centra pozornosti a možná i na seznamy pro Ježíška díky nové, kusově velmi omezené sběratelské edici pro PS5. San Celeste Edition je stejně jako předchozí limitka určená výhradně pro český a slovenský trh. Kromě fyzických bonusů nabídne i disk s hrou, která bude po vzoru digitální verze kompletně lokalizovaná do češtiny, včetně dabingu i titulků.
Vedle samotné hry obsahuje stylové polo tričko velikosti L, plátěnou tašku, smaltovaný hrnek, sicilskou čapku coppola, 500dílné puzzle a také sběratelský stolní kalendář na rok 2026, a to vše zabalené ve stylové krabici. Předobjednávky startují u vybraných prodejců už dnes, k zájemcům pak San Celeste Edition vyrazí 21. listopadu.