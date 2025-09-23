Domovina ještě nevychladla a už se chystá další Mafia, prořekla se dabérka
zdroj: Hangar 13

23. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Příběh gangsterů s letošním prequelem Mafia: The Old Country zřejmě neřekl poslední slovo. Výlet na Sicílii s kořeny v Česku nejspíš dostane pokračování. A jak už to tak občas bývá, prokecl se někdo z hereckého ansámblu.

Konkrétně si pusu nepohlídala Cariana Conti, která v The Old Country hraje šarmantní Isabellu Torrisi. Na Twitchi u streamera Bubbly Nuggets potvrdila, že vydavatelství už nový díl Mafie schválilo. Vzhledem k tomu, že The Old Country vyšlo před necelými dvěma měsíci a studio Hangar 13 stále pracuje na podpoře po vydání, dá se očekávat, že další pokračování ještě roky neuvidíme.

Recenze
Mafia: The Old Country – recenze sicilské gangsterky

Zelená pro další Mafii by ale byl jasný signál, že se The Old Country daří a sevřenější, přímočařejší hratelnost sérii svědčí víc než volná městská akce. Zajímavou otázkou je případné zasazení a časové období. Značka by mohla jít ještě více do minulosti, ale také navázat na některý z dílů blíže současnosti.

Vyloučit se nedá ani remake jiných dílů po vzoru Mafia: Definitive Edition. Mafia: The Old Country si od nás odnesla v recenzi osmičku: „Mafia: The Old Country je návratem ke kořenům, který vsází na silný příběh, uvěřitelné postavy a dechberoucí atmosféru Sicílie. I když samotná hratelnost nepřináší nic nového a v akčních pasážích občas ztrácí dech, audiovizuální zpracování, filmová stylizace a důraz na vyprávění z ní dělají výjimečný zážitek. Poctivá gangsterka, kterou byste neměli minout.“

