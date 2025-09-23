Domovina ještě nevychladla a už se chystá další Mafia, prořekla se dabérka

Příběh gangsterů s letošním prequelem Mafia: The Old Country zřejmě neřekl poslední slovo. Výlet na Sicílii s kořeny v Česku nejspíš dostane pokračování. A jak už to tak občas bývá, prokecl se někdo z hereckého ansámblu.
Konkrétně si pusu nepohlídala Cariana Conti, která v The Old Country hraje šarmantní Isabellu Torrisi. Na Twitchi u streamera Bubbly Nuggets potvrdila, že vydavatelství už nový díl Mafie schválilo. Vzhledem k tomu, že The Old Country vyšlo před necelými dvěma měsíci a studio Hangar 13 stále pracuje na podpoře po vydání, dá se očekávat, že další pokračování ještě roky neuvidíme.
Zelená pro další Mafii by ale byl jasný signál, že se The Old Country daří a sevřenější, přímočařejší hratelnost sérii svědčí víc než volná městská akce. Zajímavou otázkou je případné zasazení a časové období. Značka by mohla jít ještě více do minulosti, ale také navázat na některý z dílů blíže současnosti.
Vyloučit se nedá ani remake jiných dílů po vzoru Mafia: Definitive Edition. Mafia: The Old Country si od nás odnesla v recenzi osmičku: „Mafia: The Old Country je návratem ke kořenům, který vsází na silný příběh, uvěřitelné postavy a dechberoucí atmosféru Sicílie. I když samotná hratelnost nepřináší nic nového a v akčních pasážích občas ztrácí dech, audiovizuální zpracování, filmová stylizace a důraz na vyprávění z ní dělají výjimečný zážitek. Poctivá gangsterka, kterou byste neměli minout.“