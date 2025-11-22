Pod radarem: Předvídejte boj, tiskněte vlastní noviny, krmte mimozemšťany a přežívejte

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Forestrike – Roguelite bojovka se souboji z filmového Sherlocka Holmese
Cesta bojovníka Yu za osvobozením císaře ze spárů admirála rozhodně nebude jednoduchá. V cestě mu bude stát celá řada admirálových poskoků, kteří dostali jediný úkol – za každou cenu vás zastavit. Jenže to ještě netušili, že vy na ně máte neskutečnou páku – svou představivost.
Yu si totiž umí představit každý souboj ve své mysli, než se do něj skutečně vrhne. Snadno tak člověku přijdou na mysl bojové scény z filmového Sherlocka Holmese s Robertem Downeym Juniorem, který si coby geniální detektiv rovněž přehrál celou bitku ve své hlavě, a až pak ji bezchybně aplikoval.
Ve hře Forestrike to znamená možnost nacvičit si nadcházející boj, než se do něj skutečně pustíte. Je to totiž tuhá hra, takže se hodí znát pohyby každého bojovníka, jeho pozici a záludnosti. Nic vám nezaručí, že samotný souboj skutečně vyhrajete, ale čím víc se na něj připravíte, tím větší budou vaše šance.
Jednou ale padnete, a tehdy musíte začít od začátku. Souboje i vaše cesta podléhá procedurálnímu generování a mezi jednotlivými pokusy se samozřejmě trvale vylepšujete skrze kombinování pěti různých bojových technik. Už teď můžete hrát na Steamu a během pár dní i na Switchi.
Steam (Switch záhy) – 240 korun
Demo k dispozici
News Tower – Manažerský tycoon o provozování tištěných novin
News Tower pro vás nemusí být žádnou novinkou, pokud jste jako já naskočili již v jejím předběžném přístupu. Nyní se ale dočkala plného vydání a každý fanoušek manažerských her by měl zpozornět – tohle je totiž jeden z nejzajímavějších zástupců.
Ve hře se stáváte majitelem vlastního mediálního domu. Ne však v době internetu, ale v 30. letech minulého století, kdy v rušném New Yorku poctivě tisknete noviny. A to znamená obrovské množství práce.
Musíte nakoupit nejrůznější tiskařské stroje a řešit jejich hluk, kupujete materiály, všechno to vylepšujete, někdo by měl uklízet kanceláře, v kancelářích by se zaměstnanci měli cítit příjemně a tak dále.
Nedílnou součástí jsou samozřejmě i redaktoři s různým zaměřením od politiky přes sport až po kriminalitu, které vysíláte řešit jednotlivé případy. Během týdne se toho snažíte stihnout napsat co nejvíc do uzávěrky a čeká vás i manuální skládání článků do novin, určení titulního článku a spárování témat tak, aby vám vynesla co největší čtenost a tím i peníze na další rozvoj. No jednoduše sólokapr!
Steam – 600 korun
Demo k dispozici
Sheepherds! – Odpočinková párty hra o ovčácích a ovečkách
Pokud si se svými kamarády, partnerkou, partnerem či rodinou chcete zahrát něco poklidného a roztomilého, kde budete tak maximálně štěkat, Sheepherds! vás nenechá na holičkách. Až ve čtyřech hráčích se vtělíte do psů a budete nahánět ovečky.
Hra vybízí k průzkumu malebného prostředí, lehké koordinaci při honbě ovčího stáda a snaze provést ovečky květinovými poli, která jim obarví vlnu, z níž si pak vyrobíte nové oblečky pro své psy.
Když nechcete, není tu žádná pořádná výzva, ale stejně tak si je můžete zapnout a pravidla trochu zpřísnit. Nechybí ani řada miniher, jimiž si můžete zpestřit chvíle mezi hnaním oveček (například štěkaná, neboli psí fotbal...). Zkrátka hříčka, která může pohladit na duši v hektické i depresivní době.
Steam – 360 korun
Morsels – Zmutované myši proti kočkám v nepřehlédnutelné rogulite akci
Morsels je graficky velice výrazné, jen těžko přehlédnutelné indiečko, v němž se potkávají roguelite prvky s bullet hellem a svým způsobem i Pokémony – sbíráte tu totiž nové zmutované hlodavce, kteří se rozhodli opustit kanál a využít svých nově nabitých schopností ke zlikvidování svého úhlavního nepřítele: koček.
V naprosto šílených prostředích budete nejen útočit na křivolaká stvoření, ale také se vyhýbat jejich četným útokům a pastem, zatímco si budete ochočovat další stvůřičky. Ty si navíc nedáváte jen tak do alba, ale za každou z nich můžete hrát.
Ba co víc, v žáru boje mezi nimi můžete libovolně přepínat a reagovat tak na nastalou situaci tou nejvhodnější obludkou. Přičtěte si k tomu ještě řadu tajných úrovní, které vás budou šokovat úplnou změnou grafického stylu, a máte postaráno o novou akční zábavu na spoustu večerů.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 360 korun
The Diner at the End of the Galaxy – Vařte pro mimozemšťany a ovlivňujte mocnosti skrze žaludky
Galaxie se zrovna vzpamatovává ze zničující války, což znamená spoustu hladových krků. Jakožto podnikavá osoba se rozhodnete na samotném konci galaxie zbudovat restauraci otevřenou úplně každému – bez rozdílu počtu končetin a míry hrůzostrašnosti.
Vybudujete si vlastní podnik, vypěstujete vlastní suroviny a začnete s nimi experimentovat. Nejde jen o to, jaký pokrm se vám podaří vynalézt, ale také zjisti, jakým mimozemšťanům bude chutnat. Každý zákazník je zároveň potenciálním zaměstnancem. Najmout můžete kohokoliv a otevřených pozic je víc než dost, od kuchařů a číšníků až po zahradníky a řemeslníky.
Navíc vás kromě podnikání zajímá i politika. Vesmír se sice uklidnil, ale mezi mocnostmi to stále vře. A vy svými pokrmy můžete ovlivňovat jejich vzájemné vztahy, aniž by si toho někdo všiml, a formovat tak jen s pomocí dobrého (či právě špatného) jídla budoucnost celé galaxie. To vše zatím jen v předběžném přístupu hry The Diner at the End of the Galaxy.
Steam – 235 korun
V předběžném přístupu zhruba na 12 měsíců
Moolighter 2: The Endless Vault – Pokračování chytlavé kombinace roguelike akce a vlastního obchůdku
První Moonlighter se od hráčů dočkal opravdu vřelého přijetí. Ještě aby ne, když šlo o hru, která zkombinovala dva nesourodé prvky do návykového celku. Na jedné straně to byl akční roguelite plný vylepšování, na druhé manažerská část s prodejem nasbíraného vybavení ve vlastním obchůdku.
A teď je tu dvojka Moolighter 2: The Endless Vault, která je vlastně o tom samém, jen je hezčí a plnější. Ze 2D se přešlo na plné 3D, díky čemuž by souboje měly působit svěže. Budete se potýkat se správou inventáře, abyste si toho z každého výletu do nebezpečných krajin odnesli co nejvíce.
Nahrabaný loot pak naceníte a vystavíte ve svém obchodě, kde poslouží hrdinným zákazníkům na jejich dobrodružných cestách. Utržené peníze sice můžete investovat zpátky do obchodu, aby byl větší a lákavější, ale stejně tak je tu celá vesnice čekající na vybudování, což se v konečném důsledku pořádně vyplatí – obyvatelé vás na oplátku obdaří novými zbraněmi, zbrojí a další výbavou.
Tvůrci si ani netroufají předvídat, jak dlouho hra stráví v předběžném přístupu. Chtějí mít zkrátka veškerý čas na její dotažení k co největší dokonalosti.
Steam – 725 korun
V předběžném přístupu na neurčito
Prologue: Go Wayback! – Hardcore survival z českých lesů od tvůrce PUBG
Nikdy bych si nepomyslel, že nová hra od tvůrce přelomového globálního hitu PUBG bude zrovna Prologue: Go Wayback! Po čistě multiplayerové battle royale akci tu totiž máme naprostý opak – ryze singleplayerový, realistický survival, jehož prostředí vychází z české kotliny.
Hra vás vůbec nepovede za ručičku. Hodí vás do přírody a pověří úkolem dojít ke věži. Kde se nachází? A kde se nacházíte vy? Poradí vám s tím mapa, papírová, v kombinaci s kompasem a vaší vlastní orientací v prostředí. Žádné ukazatele, GPS, nic.
Tady zjistíte, jak snadné je se ztratit ve skutečných lesích a jak obtížné je přežít v divočině, když přijde bouře nebo sněhová vánice. Když vám promokne oblečení a vy prochladnete. Když nenajdete zdroj pitné vody či něco k snědku.
Naštěstí jsou tu opuštěné chatky, kde toho sice moc nenajdete, ale aspoň si v nich můžete rozdělat oheň, spálit cokoliv, co se válí kolem a trochu se zahřát. V případě bouře můžete vytrhat prkna a zabednit s nimi okna.
A to dost možná nejzajímavější? Každý váš pokus dostat se ke věži bude jedinečný. Hra pokaždé vygeneruje novou krajinu o 64 kilometrech čtverečních a k nim zmíněnou, velmi vágní mapu, takže se výzva jen tak neomrzí.
Pro zajímavost, tvůrci si touto hrou testují specifickou technickou složku, kterou chtějí v budoucnu použít na svou ultimátní vizi multiplayerové hry pro miliony hráčů, která ale počítá s vydáním ještě dalších dvou, jistě neméně ambiciózních her. Tedy na to, že je Prologue: Go Wayback! vlastně jen technické demo, má hodně co nabídnout.
Steam – 485 korun
V předběžném přístupu na zhruba 12 měsíců