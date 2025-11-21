Je Half-Life 3 opravdu na obzoru? Na povrch vyplouvají další náznaky

Half-Life 3 intensifies, chtělo by se napsat internetovým žargonem. O pokračování legendární série od Valve se spekuluje roky, ale v poslední době se množství indicií podezřele hromadí. Nedávno se třeba znovu ozval dobře známý leaker Tyler McVicker, podle něhož Valve pracuje na premiérové ukázce nové hry, která by navíc měla brzy po odhalení vyjít. A to rozproudilo další vlnu spekulací.
Jak upozornilo Kotaku, na oficiální steamové stránce Valve se objevila zmínka o tom, že studio chystá dvě nové hry. Zatím přitom známe jen jednu - multiplayerová akce Deadlock je stále v rané fázi vývoje. O druhém titulu není uvedeno vůbec nic. Pouze číslo na boku nabídky, které naznačuje jeho existenci, což samozřejmě přilelo oleje do ohně.
Spekulace dále přiživuje i blížící se ceremoniál The Game Awards. Prakticky každý rok se před akcí šeptá, že by se na ní mohl objevit Half-Life 3. Nepomáhají tomu ani příspěvky Geoffa Keighleyho a jeho týmu, který každoročně 19. listopadu připomínají výročí vydání prvního Half-Lifu. Jelikož tímto způsobem výročí slaví rok, nejde o vyloženě horkou stopu, ale fanoušky zmínka samozřejmě nepřestává dráždit.
Připomenout ale můžeme i letošní květen, kdy už jednou zmíněný McVicker tvrdil, že je nová hra ze známého univerza hratelná od začátku do konce. Podle jeho informací vzniká pod interním krycím jménem HLX, tehdy se měla nacházet ve fázi ladění a optimalizace. Současně upozorňoval, že nemusí jít nutně o Half-Life 3. Jisté ale podle něj je, že jde o čistě singleplayerovou hru bez hardwarových experimentů, jako tomu bylo u Half-Life: Alyx.
Ohniště spekulací dál přiživilo i nedávné představení nové verze Steam Machine a odlehčeného bezdrátového VR headsetu Steam Frame. Vydání nového Half-Life (nebo alespoň hry z tohoto univerza) by jistě dokázalo prodeje nových zařízení výrazně podpořit. A Valve podobné synergie v minulosti párkrát využilo.
Samozřejmě, nic z toho nemusí s ničím souviset, všechny stopy se rozplynou a Half-Life 3 nakonec nevzniká. Nebo vzniká, ale počkáme si na něj ještě dlouho. Možná až do dne, kdy Valve konečně oznámí Portal 3. Vzhledem k množícím se náznakům je ale těžké se ubránit dojmu, že by letos opravdu něco mohlo vyjít.