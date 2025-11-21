Je Half-Life 3 opravdu na obzoru? Na povrch vyplouvají další náznaky
zdroj: Foto: Valve

Je Half-Life 3 opravdu na obzoru? Na povrch vyplouvají další náznaky

PC PlayStation 2 Xbox

21. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Half-Life 3 intensifies, chtělo by se napsat internetovým žargonem. O pokračování legendární série od Valve se spekuluje roky, ale v poslední době se množství indicií podezřele hromadí. Nedávno se třeba znovu ozval dobře známý leaker Tyler McVicker, podle něhož Valve pracuje na premiérové ukázce nové hry, která by navíc měla brzy po odhalení vyjít. A to rozproudilo další vlnu spekulací.

Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
Galerie

Jak upozornilo Kotaku, na oficiální steamové stránce Valve se objevila zmínka o tom, že studio chystá dvě nové hry. Zatím přitom známe jen jednu - multiplayerová akce Deadlock je stále v rané fázi vývoje. O druhém titulu není uvedeno vůbec nic. Pouze číslo na boku nabídky, které naznačuje jeho existenci, což samozřejmě přilelo oleje do ohně.

Spekulace dále přiživuje i blížící se ceremoniál The Game Awards. Prakticky každý rok se před akcí šeptá, že by se na ní mohl objevit Half-Life 3. Nepomáhají tomu ani příspěvky Geoffa Keighleyho a jeho týmu, který každoročně 19. listopadu připomínají výročí vydání prvního Half-Lifu. Jelikož tímto způsobem výročí slaví rok, nejde o vyloženě horkou stopu, ale fanoušky zmínka samozřejmě nepřestává dráždit. 

<span>Half-Life k příležitosti 25. narozenin dostal nový update, kterému se v dnešním vysílání podíváme na zoubek</span>zdroj: vlastní video redakce

Připomenout ale můžeme i letošní květen, kdy už jednou zmíněný McVicker tvrdil, že je nová hra ze známého univerza hratelná od začátku do konce. Podle jeho informací vzniká pod interním krycím jménem HLX, tehdy se měla nacházet ve fázi ladění a optimalizace. Současně upozorňoval, že nemusí jít nutně o Half-Life 3. Jisté ale podle něj je, že jde o čistě singleplayerovou hru bez hardwarových experimentů, jako tomu bylo u Half-Life: Alyx.

Half-Life 3
Novinky
Opět přibývají spekulace o Half-Life 3. Valve údajně chystá velké odhalení

Ohniště spekulací dál přiživilo i nedávné představení nové verze Steam Machine a odlehčeného bezdrátového VR headsetu Steam Frame. Vydání nového Half-Life (nebo alespoň hry z tohoto univerza) by jistě dokázalo prodeje nových zařízení výrazně podpořit. A Valve podobné synergie v minulosti párkrát využilo.

Samozřejmě, nic z toho nemusí s ničím souviset, všechny stopy se rozplynou a Half-Life 3 nakonec nevzniká. Nebo vzniká, ale počkáme si na něj ještě dlouho. Možná až do dne, kdy Valve konečně oznámí Portal 3. Vzhledem k množícím se náznakům je ale těžké se ubránit dojmu, že by letos opravdu něco mohlo vyjít.

Smarty.cz
Tagy:
spekulace akční sci-fi virtuální realita FPS first person Half-Life Half Life 3
Zdroje:
Kotaku
Hry:
Half-Life Half-Life 2 Half-Life: Alyx
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání

Nejnovější články