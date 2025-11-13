Valve vrací úder: Steam Machine míří proti PlayStationu a Xboxu, přidává i nový VR headset a ovladač
zdroj: Valve

Valve vrací úder: Steam Machine míří proti PlayStationu a Xboxu, přidává i nový VR headset a ovladač

13. 11. 2025 13:30 | Hardware | autor: Šárka Tmějová |

Provozovatel Steamu a gigant PC hraní Valve se znovu pouští na hardwarové pole a představuje novou Steam Machine – výkonný hybrid na pomezí PC a konzole, který má ambice stát se přímým konkurentem PlayStationu, Xboxu i Nintenda. Spolu s ním firma odhalila také zcela nový ovladač Steam Controller a VR headset Steam Frame. Všechny tři zařízení spojuje operační systém SteamOS 3.

Valve v oznámení popisuje Steam Machine jako výkonné herní PC v malém, ale mocném balení. Uvnitř šestipalcové černé kostky tepe procesor AMD Zen 4 s 6 jádry a 12 vlákny, doplněný o grafickou kartu AMD RDNA3 s 8 GB GDDR6 VRAM a 16 GB DDR5 RAM. Úložiště tvoří NVMe SSD s kapacitou až 2 TB. Konzole poběží na systému SteamOS 3 s desktopovým prostředím KDE Plasma, což znamená, že půjde využívat nejen na hraní, ale i jako plnohodnotný počítač.

Steam Machine zdroj: Valve

Výkonem cílí na 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, přičemž Valve zdůrazňuje optimalizaci pro hry z vlastní platformy, což v překladu znamená plnou podporu všech her ze Steamu.

Společnost slibuje vydání v první polovině roku 2026, cenu však zatím tají. Vzhledem k parametrům se ale dá předpokládat, že bude dražší než základní model Steam Machine z roku 2014, který tehdy začínal na 499 dolarech (zhruba 10 300 korun). Nejvýkonnější verze tehdy vycházely na 5999 dolarů (asi 125 000 korun). 

Steam Machine zdroj: Valve

Nová verze ovladače Steam Controller pak přináší modernizovaný design i technologickou inovaci. Ovladač disponuje čtyřmi haptickými motory, dvěma dotykovými ploškami a magnetickými páčkami TMR s dotykovou odezvou. Nechybí šestiosý senzor pohybu (IMU), připojení přes USB-C ani lithiová baterie s výdrží až 35 hodin hraní. Cílem je nabídnout přesnost myši v těle gamepadu, o což se Valve snaží už od první verze.

Zdaleka nejodvážnější novinkou je ale Steam Frame. Bezdrátový VR headset, postavený na čipsetu Snapdragon 8 Gen 3, slibuje revoluci v pohodlí i kvalitě obrazu. Každé oko má k dispozici LCD displej s rozlišením 2160×2160 pixelů, obnovovací frekvencí až 144 Hz a zorným polem 110 stupňů.

Steam Frame navíc dovede dynamicky renderovat jen tu část obrazu, na kterou se díváte, čímž výrazně šetří výkon a prodlužuje výdrž baterie. K tomu headset funguje jako samostatné PC se SteamOS, není tedy jen periferií, k jejímuž provozu byste potřebovali další hardware.

Steam Frame VR zdroj: Valve

Analytici herního trhu krok Valve označují za odvážný, ale výborně načasovaný. „V době, kdy Sony a Microsoft ustupují od exkluzivit a přecházejí ke streamovacím službám, nastává ideální doba pro hybrid PC a konzole,“ uvedl Brandon Sutton z Midia Research. Podobně smýšlí i Christopher Dring, který přirovnal potenciál nového zařízení ke Steam Decku. Podle něj Valve i tentokrát cílí hlavně na „lukrativní, ale úzce zaměřené publikum“ oddaných PC hráčů.

Satya Nadella
Novinky
Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu

Nakonec ale bude úspěch celé nové hardwarové ofenzivy Valve zřejmě záviset především na ceně. Výkon, design i propojení s ekosystémem Steamu sice slibují silnou pozici na trhu, jenže právě cenová politika může rozhodnout o tom, zda se Steam Machine stane skutečným konkurentem zavedených konzolí, nebo zůstane jen luxusní hračkou pro nadšence.

Nemůžeme totiž zapomínat, že podobný pokus už jsme tu jednou měli s původní Steam Machine z roku 2014, která sice nabízela zajímavou myšlenku, ale na trhu i kvůli vyšší cenovce nakonec pohořela. Valve teď čeká druhý pokus – pokud se mu tentokrát podaří správně vyvážit výkon, cenu a přístupnost, mohl by herní trh zažít revoluci, o kterou se před více než deseti lety marně snažilo.

Smarty.cz
Tagy:
steam valve hardware Steam Machine Steam Frame Steam Controller
Zdroje:
Valve, Midia Research
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
