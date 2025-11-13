Valve vrací úder: Steam Machine míří proti PlayStationu a Xboxu, přidává i nový VR headset a ovladač

Provozovatel Steamu a gigant PC hraní Valve se znovu pouští na hardwarové pole a představuje novou Steam Machine – výkonný hybrid na pomezí PC a konzole, který má ambice stát se přímým konkurentem PlayStationu, Xboxu i Nintenda. Spolu s ním firma odhalila také zcela nový ovladač Steam Controller a VR headset Steam Frame. Všechny tři zařízení spojuje operační systém SteamOS 3.
Valve v oznámení popisuje Steam Machine jako výkonné herní PC v malém, ale mocném balení. Uvnitř šestipalcové černé kostky tepe procesor AMD Zen 4 s 6 jádry a 12 vlákny, doplněný o grafickou kartu AMD RDNA3 s 8 GB GDDR6 VRAM a 16 GB DDR5 RAM. Úložiště tvoří NVMe SSD s kapacitou až 2 TB. Konzole poběží na systému SteamOS 3 s desktopovým prostředím KDE Plasma, což znamená, že půjde využívat nejen na hraní, ale i jako plnohodnotný počítač.
Výkonem cílí na 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, přičemž Valve zdůrazňuje optimalizaci pro hry z vlastní platformy, což v překladu znamená plnou podporu všech her ze Steamu.
Společnost slibuje vydání v první polovině roku 2026, cenu však zatím tají. Vzhledem k parametrům se ale dá předpokládat, že bude dražší než základní model Steam Machine z roku 2014, který tehdy začínal na 499 dolarech (zhruba 10 300 korun). Nejvýkonnější verze tehdy vycházely na 5999 dolarů (asi 125 000 korun).
Nová verze ovladače Steam Controller pak přináší modernizovaný design i technologickou inovaci. Ovladač disponuje čtyřmi haptickými motory, dvěma dotykovými ploškami a magnetickými páčkami TMR s dotykovou odezvou. Nechybí šestiosý senzor pohybu (IMU), připojení přes USB-C ani lithiová baterie s výdrží až 35 hodin hraní. Cílem je nabídnout přesnost myši v těle gamepadu, o což se Valve snaží už od první verze.
Zdaleka nejodvážnější novinkou je ale Steam Frame. Bezdrátový VR headset, postavený na čipsetu Snapdragon 8 Gen 3, slibuje revoluci v pohodlí i kvalitě obrazu. Každé oko má k dispozici LCD displej s rozlišením 2160×2160 pixelů, obnovovací frekvencí až 144 Hz a zorným polem 110 stupňů.
Steam Frame navíc dovede dynamicky renderovat jen tu část obrazu, na kterou se díváte, čímž výrazně šetří výkon a prodlužuje výdrž baterie. K tomu headset funguje jako samostatné PC se SteamOS, není tedy jen periferií, k jejímuž provozu byste potřebovali další hardware.
Analytici herního trhu krok Valve označují za odvážný, ale výborně načasovaný. „V době, kdy Sony a Microsoft ustupují od exkluzivit a přecházejí ke streamovacím službám, nastává ideální doba pro hybrid PC a konzole,“ uvedl Brandon Sutton z Midia Research. Podobně smýšlí i Christopher Dring, který přirovnal potenciál nového zařízení ke Steam Decku. Podle něj Valve i tentokrát cílí hlavně na „lukrativní, ale úzce zaměřené publikum“ oddaných PC hráčů.
Nakonec ale bude úspěch celé nové hardwarové ofenzivy Valve zřejmě záviset především na ceně. Výkon, design i propojení s ekosystémem Steamu sice slibují silnou pozici na trhu, jenže právě cenová politika může rozhodnout o tom, zda se Steam Machine stane skutečným konkurentem zavedených konzolí, nebo zůstane jen luxusní hračkou pro nadšence.
Nemůžeme totiž zapomínat, že podobný pokus už jsme tu jednou měli s původní Steam Machine z roku 2014, která sice nabízela zajímavou myšlenku, ale na trhu i kvůli vyšší cenovce nakonec pohořela. Valve teď čeká druhý pokus – pokud se mu tentokrát podaří správně vyvážit výkon, cenu a přístupnost, mohl by herní trh zažít revoluci, o kterou se před více než deseti lety marně snažilo.