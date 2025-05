Spekulace o Half-Life 3 opět ožívají. Hra je údajně hratelná od začátku do konce

5. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Half-Life 3 je tradiční videoherní legenda, o jejíž neexistenci se vtipkuje a spekuluje roky. Návrat převratné série si hráči přejí už dlouhá léta, leč Valve jejich žádosti stále nevyhovělo. Přesto naděje žije a nadále se objevují spekulace, které je přiživují. Třeba jako ty aktuální, jež mluví o tom, že je titul už hratelný od začátku do konce.

Informace pochází od insidera a dlouholetého leakera se zaměřením na Valve – Tylera McVickera. O informaci se podělil ve svém novém videu, kde doplnil, že projekt s interním názvem HLX prochází fází optimalizace a ladění. To znamená, že obsahově je většina hotová a třeba mechanismy by už neměly procházet dalšími velkými změnami.

HLX samozřejmě nemusí nutně být Half-Life 3. Údajně jde o další projekt z oblíbeného světa, o němž se veřejnost dozvěděla v minulém roce skrze popis dat a úryvků kódu, jež doplnil únik od jednoho z možných herců. McVicker nicméně tvrdí, že má jít o tradiční singleplayer, kde Valve neexperimentuje s novým hardwarem a prvky, jako tomu bylo například v případě Half-Life: Alyx.

„Tak daleko HLX ještě nikdy nebylo. Tečka. Titul je hratelný od začátku do konce. Tak daleko ostatní projekty nikdy nebyly. Optimalizuje se, vylepšuje se a pravděpodobně je už obsahově uzamčený. A pokud ne, tak minimálně s ohledem na mechanismy ano,“ tvrdil insider.

Hra by současně měla využívat propracovaný systém umělé inteligence, který pracuje se vzdáleností od hráče. Nepřátelé blíže mají mít komplexní vzorce a detailní reakce, zatímco ti vzdálení operují se zjednodušenou logikou. Těmito kroky se má efektivně šetřit využití výpočetního výkonu.

Součástí budou i procedurálně generované prvky světa, které mění prostředí bez větších zásahů do struktury vyprávění. S ním je spojená ještě zajímavost o tom, že by se ve hře mohla objevit Chell ze série Portal, čímž by se světy propojily, na což by teoreticky navázala i trojka úspěšného logické značky.

Aby se informacím dodal ještě o něco větší punc šoku, McVinker doplnil, že k oficiálnímu oznámení projektu HLX by mohlo dojít už během letošního léta. Vydání by následovalo jen o pár měsíců později ještě před koncem roku.