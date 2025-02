Zemřel vizionář, který stál za vizuálem Half-Life 2 a Dishonored

Herní průmysl bohužel kromě radosti přináší i špatné a smutné zprávy – zemřel talentovaný herní designér a výtvarník Viktor Antonov, který svůj rukopis nesmazatelně zapsal do stylu a vizuálu legendárních her jako Half-Life 2 a Dishonored. Bylo mu 52 let.

Antonov se narodil v bulharské Sofii, v 17 se s rodinou přestěhoval do Paříže. Do herního průmysl pronikl v 90. letech, kdy pracoval v Xatrix Entertainment jako výtvarník na hrách Redneck Rampage nebo třeba Kingpin. Vrcholem jeho kariéry pak byla pozice šéfa uměleckého oddělení ve Valve, kde otiskl svůj rukopis do vizuální identity jedné z nejlepších her všech dob – Half-Life 2.

Saddened to hear of Viktor’s passing. What an incredible talent he was. His ability to breathe life and meaning into the worlds he built, like Dishonored, was special.



Thanks for all the hours of joy you gave us, Viktor. You’ll be missed. https://t.co/MgvYZ2yBBx