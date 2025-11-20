Boj s umělou inteligencí jsme už prohráli. Gen Z miluje AI břečku, tvrdí ex-šéf Square Enix
Umělá inteligence je předmětem žhavých diskuzí nejen v herním průmyslu. Její rychlý nástup zásadně mění pracovní postupy, přestože ji hlasitá část vývojářů i hráčů stále odmítá. Podle některých je ale tenhle boj už dávno prohraný. 

Patří mezi ně i Jacob Navoc, bývalý obchodní ředitel společnosti Square Enix a nynější CEO společnosti Genvid, která se zaměřuje na propojování her a streamování. Podle něj běžné spotřebitele údajné „umírání umění“ příliš netrápí – a generativní AI tak bude dál nezadržitelně pronikat do vývoje (děkujeme webu PC Gamer).

Konkrétně poukazuje zejména na generaci Z, která podle něj miluje takzvaný „AI slop“, což jsou nedokonalé, absurdní a často bizarní výtvory generativních modelů. Typickým příkladem jsou surrealistické výjevy „italského brainrotu“ s pseudoitalskými jmény, které zaplavují sociální sítě.

Jako argument Navoc uvádí úspěch Arc Raiders, kteří AI využili ke generování hlasů, a fenomén Steal a Brainrot, což je dílo vydané na problémové platformě Roblox a později přetavené i do Fortnite, kde si hráči kupují a kradou jednotlivé „brainroty“. Projekt měl v jeden moment až 30 milionů současně připojených hráčů.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

„Generace Z miluje AI slop a je jí to jedno. Activision se AI nevyhýbá, stejně jako Arc Raiders. Tím jsme dosáhli bodu zlomu. Umění a hlasy ve hře jsou jen špičkou ledovce. Mnoho studií používá AI při tvrobě konceptů, jiná při programování. Dříve či později bude těžké najít neindie titul, který AI nevyužívá,“ tvrdí Navoc a dodává, že pokud vás situace rozčiluje, jenom to dokazuje, že názory jsou poháněné víc emocemi než logikou.

Kritici nicméně podobné výroky považují spíš za omluvu vysokých manažerů, kteří chtějí obhájit využívání nástrojů při zjednodušování procesů kvůli ušetřeným nákladům. Nevole většinou pochází od kreativců a zaměstnanců, jejichž práci AI nahrazuje. A právě sílící odbory mohou být nakonec těmi, kdo budoucí směřování určí víc než samotní konzumenti.

Trend je nicméně zřejmý. Řada firem se už veřejně nechala slyšet, že v umělé inteligenci vidí svou budoucnost. Patří k nim Microsoft, aktuálně velice kontroverzní Krafton nebo třeba Elon Musk se svým studiem xAI, který slibuje do roka skvělou videohru vytvořenou AI.

Tagy:
byznys umělá inteligence AI
Zdroje:
PC Gamer, Square Enix
