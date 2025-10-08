Elon Musk slibuje „skvělou“ AI videohru do konce roku 2026

Elon Musk si zřejmě našel další odvětví, které chce „revolucionizovat“. Po autech, tunelech, raketách a sociálních sítích nyní oznámil, že jeho studio xAI do konce roku 2026 vytvoří „skvělou“ hru kompletně vygenerovanou umělou inteligencí. Tvrdí, že půjde o přelom v herním průmyslu, ale zatím to vypadá spíš jako další z jeho velkolepých slibů, kterým chybí konkrétní výsledky.
Musk na své sociální síti X reagoval na krátké AI video vytvořené modelem Grok, které připomíná kombinaci Battlefieldu a Call of Duty. Záběry zobrazují vojáka kráčejícího po bojištěm zničené ulici, zatímco kolem něj projíždí tank. Na první pohled působivé video se však při bližším pohledu rozpadá – postava klouže po asfaltu, vystřelené nábojnice mají oproti výstřelům zpoždění a tanky se zjevují odnikud. Přesto Musk prohlásil, že jeho tým brzy vytvoří skutečnou hratelnou verzi.
The XAI game studio will release a great AI-generated game before the end of next year https://t.co/F14rJXNzk9— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2025
Firma xAI, kterou Musk založil v roce 2023 jako protiváhu OpenAI, už dokonce hledá herního lektora, který má Grok naučit herní principy. Nabízená pozice s platem 45 až 100 dolarů na hodinu má zahrnovat označování herních dat, návrhy úkolů pro AI a spolupráci s technickým týmem. V praxi to tedy zatím vypadá, že Grok se má teprve učit chápat, jak vlastně funguje design, příběh a herní mechanismy.
Ambice projektu působí směle, ale realita herního vývoje je mnohem složitější. Zatímco Call of Duty nebo Battlefield vytvářejí tisíce lidí po celé roky, Muskův malý tým vývojářů xAI má teoreticky zvládnout totéž s pomocí umělé inteligence.
AI se přitom už dnes v herním průmyslu běžně používá – například Ubisoft a Nvidia experimentují s generovanými dialogy, Epic Games zase testuje interaktivní postavy jako Darth Vadera s reakcemi od AI. Jenže výsledky bývají zatím spíše rozpačité: od funkčních, ale děsivě neosobních rozhovorů až po bizarní situace, kdy Darth Vader bez zábran opakuje urážky. Obdivný potlesk nesklidil ani nedávný pokus Microsoftu oživit s pomocí AI Quake II, generovaný v reálném čase.
Skepsi k Muskovým plánům vystihl například Michael Douse ze studia Larian: „AI má své místo jako nástroj, ale máme všechny nástroje na světě a ty nekompenzují nedostatek schopného vedení. Umělá inteligence nevyřeší velký problém odvětví, kterým je vedení a vize.“
A právě to je problém, který herní průmysl řeší čím dál častěji. Umělou inteligencí generované projekty sice zaplavují internet, ale většina z nich se rozpadá při delším hraní. Krátká videa na TikToku nebo YouTube možná vypadají dobře, ale přetvořit podobný koncept v několikahodinový, plnohodnotný zážitek zatím nedokážou ani ty největší technologické firmy.
Elon Musk už v roce 2024 v parafrázi na Trumpův slavný slogan tvrdil, že jeho studio „udělá hry znovu skvělé“. O rok později se ale zdá, že herní revoluce stále zůstává jen ve fázi konceptu, kdy má Grok k pochopení herního vývoje ještě hodně daleko.