Generativní umělá inteligence jako budoucnost oživování retro her? Microsoft ukázal AI Quake II

7. 4. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Umělá inteligence a její využití je jedním z nejpalčivějších témat současnosti. Někteří v oblasti vidí budoucnost, jiní ji tvrdě zatracují. Faktem nicméně je, že společnosti do technologií ve velkém investují a vynakládají mnoho zdrojů, aby ji mohli využít třeba při vývoji her. Výjimkou není ani Microsoft, který nedávno představil demo projektu založeného na klasické střílečce Quake II.

Demoverze je hratelná skrze webový prohlížeč, takže si ji můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Vyvinutá byla v rámci iniciativy Copilot for Gaming, kdy využívá AI model s názvem WHAMM, což je zkratka pro World and Human Action MaskGIT Model. Neběží tedy na původním enginu id Tech 2, spíše se jím jenom „inspiruje“.

zdroj: Bethesda Softworks

WHAMM je aktualizovanou verzí předchozího modelu WHAM-1.6B, který vyšel v únoru. Je navržený tak, aby v reálném čase generoval herní grafiku a simuloval, respektive předvídal hráčské chování. Oproti předchozí verzi se zvyšil výkon, rozlišení zase poskočilo z 300 x 180 pixelů na 640 x 360. Přesto se nová ukázka setkala s výsměchem.

Ted Litchfield z magazínu PC Gamer například kritizuje nízkou snímkovací frekvenci, stejně jako omezené interakce a špatně vykreslené prostředí/nepřátele, kteří se neustále nelogicky generují nanovo. „Demo ‚inspirované‘ Quakem 2 jede hůř než Doom na kalkulačce, chce se mi z něj zvracet a spálilo se na něj absurdně obří množství peněz, elektřiny a výzkumu,“ napsal Litchfield.

I kvůli tomu vzpomíná na časy Stadie a tehdejší demo, kdy jste si díky streamování mohli zahrát Assassin's Creed Odyssey přímo ve svém prohlížeči. Myšlenka věru průkopnická a provedením vlastně skvělá, která nakonec vedla k propadáku. Proto si klade otázku, kam asi povedou ty méně průkopnické myšlenky, jejichž demo provedením rozhodně neohromuje. I když - jak se to vezme.

Podle Microsoftu má projekt ukázat, že umělá inteligence může značně pomoci například v oblasti prototypování her či oživení zastaralého softwaru na moderním hardwaru. Samotný šéf Xboxu Phil Spencer třeba vidí potenciál v tom, že by technologie mohla usnadnit přenos starších her na další platformy bez toho, aby vývojáři měli k dispozici původní engine. Potenciálně by tak modely s využitím generativní inteligence v budoucnosti mohly pomáhat například se zachováním digitálního dědictví.

Proto i přes aktuální nedostatky Microsoft plánuje další vývoj. Věnovat se bude i funkci Copilot Vision, která má chytře a kontextově nabízet asistenci a tipy během hraní v závislosti na vašem počínání. Pokud by vás taková možnost zajímala, už brzy dojde na testování v rámci programu Windows Insiders.