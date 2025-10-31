GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

Kdyby se umělá inteligence pokusila vytvořit Grand Theft Auto VI, výsledek by nestál za moc. Tvrdí to generální ředitel Take-Two Interactive Strauss Zelnick, který se během nedávného summitu televize CNBC znovu rozpovídal k tématu umělé inteligence a jejího potenciálního podílu na vývoji her. Podle něj žádný model AI nedokáže tvořit vlastní umění, protože jeho podstata je odvozená od již existujících dat.
„V žádném AI modelu nemůže z definice existovat kreativita,“ uvedl Zelnick. Navázal tím na své dřívější komentáře, kdy umělou inteligenci označil za oxymóron. Přestože se podle něj může stát užitečným nástrojem pro efektivnější práci, nikdy prý nenahradí lidský tvůrčí přístup. „Jsem z AI vlastně docela nadšený. Může nám pomoct dělat věci lépe a rychleji,“ řekl šéf Take-Two. „Ale vytvořit hit? To vyžaduje génia, nadání. A to je výhradně lidská vlastnost.“
Velkou překážkou pro využití AI ve vývoji her vidí Zelnick také v otázce autorských práv. „Musíme chránit naše duševní vlastnictví, ale zároveň být ohleduplní k právům ostatních,“ vysvětlil. „Pokud vznikne duševní vlastnictví pomocí AI, ochránit se nedá.“ To podle něj znamená, že obsah vytvořený umělou inteligencí by ani neprošel právními mechanismy, které jsou v herní průmyslu zavedené.
„AI je zkrátka odvozená. Dám příklad, řekněme, že neexistují žádná omezení: Můžeme zítra zmáčknout tlačítko a vytvořit třeba ekvivalentní marketingovou kampaň pro Grand Theft Auto? Ne. Za a) to zatím nejde a za b) jsem toho názoru, že i kdyby ano, nepřišla by AI s ničím moc dobrým. Dostali byste jen derivát.“
Podle Zelnicka má AI své místo v oblastech, které se dají predikovat na základě dat, kam spadají například v ekonomické modely nebo optimalizaci existujících procesů. Ale při tvorbě originálních děl, jako jsou videohry, které mají vyvolávat emoce, překvapovat a posouvat hranice žánru, ztrácí smysl. „To, co děláme v Take-Two, není o opakování minulosti. V Rockstar Games se snažíme vytvářet hry, které se blíží dokonalosti,“ dodal.
GTA VI mezitím stále patří mezi nejočekávanější hry všech dob. Po letošním odkladu se chystá vyjít 26. května 2026 na PS5 a Xbox Series X/S, slibuje přitom nejambicióznější a nejživější otevřený svět v historii série (a možná i her). A to výhradně pod taktovkou lidských vývojářů. Jak Zelnick shrnul: „AI může pomáhat, ale tvořit svět, který lidé milují, to je práce pro člověka, ne pro stroj.“