GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two
zdroj: Rockstar Games

GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

PlayStation 5 Xbox Series

31. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Kdyby se umělá inteligence pokusila vytvořit Grand Theft Auto VI, výsledek by nestál za moc. Tvrdí to generální ředitel Take-Two Interactive Strauss Zelnick, který se během nedávného summitu televize CNBC znovu rozpovídal k tématu umělé inteligence a jejího potenciálního podílu na vývoji her. Podle něj žádný model AI nedokáže tvořit vlastní umění, protože jeho podstata je odvozená od již existujících dat.

Strauss Zelnick Take-Two
Novinky
GTA VI už se prý odkládat nebude. Šéf Take-Two si je květnem téměř jistý

„V žádném AI modelu nemůže z definice existovat kreativita,“ uvedl Zelnick. Navázal tím na své dřívější komentáře, kdy umělou inteligenci označil za oxymóron. Přestože se podle něj může stát užitečným nástrojem pro efektivnější práci, nikdy prý nenahradí lidský tvůrčí přístup. „Jsem z AI vlastně docela nadšený. Může nám pomoct dělat věci lépe a rychleji,“ řekl šéf Take-Two. „Ale vytvořit hit? To vyžaduje génia, nadání. A to je výhradně lidská vlastnost.“

Velkou překážkou pro využití AI ve vývoji her vidí Zelnick také v otázce autorských práv. „Musíme chránit naše duševní vlastnictví, ale zároveň být ohleduplní k právům ostatních,“ vysvětlil. „Pokud vznikne duševní vlastnictví pomocí AI, ochránit se nedá.“ To podle něj znamená, že obsah vytvořený umělou inteligencí by ani neprošel právními mechanismy, které jsou v herní průmyslu zavedené.

zdroj: Rockstar Games

„AI je zkrátka odvozená. Dám příklad, řekněme, že neexistují žádná omezení: Můžeme zítra zmáčknout tlačítko a vytvořit třeba ekvivalentní marketingovou kampaň pro Grand Theft Auto? Ne. Za a) to zatím nejde a za b) jsem toho názoru, že i kdyby ano, nepřišla by AI s ničím moc dobrým. Dostali byste jen derivát.“

Grand Theft Auto VI
Novinky
Jak moc velký hit bude GTA 6? Podle analytiků vydělá 160 miliard za dva měsíce

Podle Zelnicka má AI své místo v oblastech, které se dají predikovat na základě dat, kam spadají například v ekonomické modely nebo optimalizaci existujících procesů. Ale při tvorbě originálních děl, jako jsou videohry, které mají vyvolávat emoce, překvapovat a posouvat hranice žánru, ztrácí smysl. „To, co děláme v Take-Two, není o opakování minulosti. V Rockstar Games se snažíme vytvářet hry, které se blíží dokonalosti,“ dodal.

GTA VI mezitím stále patří mezi nejočekávanější hry všech dob. Po letošním odkladu se chystá vyjít 26. května 2026 na PS5 a Xbox Series X/S, slibuje přitom nejambicióznější a nejživější otevřený svět v historii série (a možná i her). A to výhradně pod taktovkou lidských vývojářů. Jak Zelnick shrnul: „AI může pomáhat, ale tvořit svět, který lidé milují, to je práce pro člověka, ne pro stroj.“

Smarty.cz
Tagy:
Grand Theft Auto (série) otevřený svět městská akce
Zdroje:
Take-Two, CNBC
Hry:
Grand Theft Auto VI
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky

Nejnovější články