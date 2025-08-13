GTA VI už se prý odkládat nebude. Šéf Take-Two si je květnem téměř jistý

Strauss Zelnick, generální ředitel vydavatelství Take-Two Interactive, se netají svou vírou, že očekávané Grand Theft Auto VI už žádné další zpoždění nečeká. Městská akce byla původně plánovaná na letošní rok, po odkladu má nyní dorazit 26. května 2026 na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Podle Zelnicka je pravděpodobnost, že se datum ještě posune, minimální. „Jsem si tím velmi, velmi jistý,“ prohlásil v rozhovoru pro CNBC. „Rockstar má sice i jiné projekty, ale tohle je samozřejmě jejich hlavní priorita.“
Šéf Take-Two zároveň zdůraznil, že se společnost snaží příliš nenafukovat očekávání, což se však v případě GTA VI zdá téměř nemožné. Už první trailer k chystanému pokračování zaznamenal na YouTube během prvního dne 93 milionů zhlédnutí, čímž si na platformě připsal prvenství mezi nejsledovanějšími nehudebními debuty. Druhý trailer se potom objevil na vícero video platformách, napříč nimiž nasbíral přes 475 milionů zhlédnutí během jediného dne.
zdroj: Rockstar
Ačkoliv Zelnick tvrdí, že cílem není zbytečně zvyšovat očekávání, jeho slova o dokonalosti hry tomu příliš nepomáhají. „Celá filozofie Rockstaru je nastavit mimořádná očekávání, a pak je ještě překonat. Vím, že to je jejich cíl. Vím, že to bude úžasná hra. Zbytek uvidíme v pravý čas,“ dodal.
Je ale fér připomenout, že ani vysoká míra jistoty není stoprocentní zárukou. Herní průmysl už zažil nejeden odklad na poslední chvíli. Ale fakt, že Rockstar tentokrát oznámil konkrétní datum místo vágního časového okna, naznačuje, že tým stíhá a Zelnickova důvěra by měla mít pevné základy.
zdroj: Rockstar Games
O vydání na PC zatím nepadlo ani slovo. Take-Two ve své poslední finanční zprávě pouze zopakovalo, že GTA VI vyjde 26. května 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na další platformy si tak hráči budou muset ještě počkat – na základě Zelnickova dřívějšího vyjádření se spekuluje i o verzi pro Switch 2.