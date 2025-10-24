AI na prvním místě. Krafton sází na umělou inteligenci, investuje do ní miliardy

Jihokorejské vydavatelství Krafton, které zaštiťuje hry jako PUBG, Subnautica nebo InZoi, oznámilo ambiciózní transformaci na „AI-first“ společnost. CEO firmy Kim Chang-han uvedl, že firma zavádí systém řízení postavený na agentic AI, který má automatizovat rutinní úkoly a umožnit zaměstnancům soustředit se na kreativní činnosti a řešení složitých problémů. Podle Chang-hana tato změna umožní firmě posunout se kupředu jako společnost, která podporuje růst zaměstnanců a rozšiřuje rozsah organizačních výzev prostřednictvím AI.
Součástí strategie je investice přibližně 100 miliard korejských wonů (asi 1,46 miliardy korun) do výpočetního clusteru, který bude pohánět náročné vícestupňové úkoly vyžadující sofistikované uvažování a iterativní plánování. Tento cluster poslouží jako základ pro zrychlenou implementaci agentic AI, podporu automatizace, posílení výzkumu a vývoje AI i zlepšení algoritmů přímo ve hrách.
Od příštího roku plánuje Krafton alokovat ročně dalších 437 milionů korun, aby zaměstnanci mohli přímo využívat AI nástroje při své práci a rozšířit tak využití umělé inteligence napříč celou společností.
Transformace zahrnuje také reorganizaci HR systémů a pracovních postupů tak, aby plně podporovaly AI-first kulturu. Chang-han zdůraznil: „Krafton prostřednictvím AI-first strategie rozšiřuje příležitosti pro růst jednotlivců, podporuje kreativní experimenty zaměřené na hráče a vede inovace v herním průmyslu.“
Tento krok není pro Krafton velkým překvapením, společnost již delší dobu experimentuje s AI, například v InZoi a u nových AI společníků v PUBG. Náklady a čas ušetřené využitím umělé inteligence chce firma zpětně investovat do vývoje her a inovativních projektů.