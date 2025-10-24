AI na prvním místě. Krafton sází na umělou inteligenci, investuje do ní miliardy
AI na prvním místě. Krafton sází na umělou inteligenci, investuje do ní miliardy

24. 10. 2025 9:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Jihokorejské vydavatelství Krafton, které zaštiťuje hry jako PUBG, Subnautica nebo InZoi, oznámilo ambiciózní transformaci na „AI-first“ společnost. CEO firmy Kim Chang-han uvedl, že firma zavádí systém řízení postavený na agentic AI, který má automatizovat rutinní úkoly a umožnit zaměstnancům soustředit se na kreativní činnosti a řešení složitých problémů. Podle Chang-hana tato změna umožní firmě posunout se kupředu jako společnost, která podporuje růst zaměstnanců a rozšiřuje rozsah organizačních výzev prostřednictvím AI.

inZOI
Novinky
Zájem o simulátor života inZoi upadá. Vydavatelství ho brání a uvádí věci na pravou míru

Součástí strategie je investice přibližně 100 miliard korejských wonů (asi 1,46 miliardy korun) do výpočetního clusteru, který bude pohánět náročné vícestupňové úkoly vyžadující sofistikované uvažování a iterativní plánování. Tento cluster poslouží jako základ pro zrychlenou implementaci agentic AI, podporu automatizace, posílení výzkumu a vývoje AI i zlepšení algoritmů přímo ve hrách.

Od příštího roku plánuje Krafton alokovat ročně dalších 437 milionů korun, aby zaměstnanci mohli přímo využívat AI nástroje při své práci a rozšířit tak využití umělé inteligence napříč celou společností.

Transformace zahrnuje také reorganizaci HR systémů a pracovních postupů tak, aby plně podporovaly AI-first kulturu. Chang-han zdůraznil: „Krafton prostřednictvím AI-first strategie rozšiřuje příležitosti pro růst jednotlivců, podporuje kreativní experimenty zaměřené na hráče a vede inovace v herním průmyslu.“

Tento krok není pro Krafton velkým překvapením, společnost již delší dobu experimentuje s AI, například v InZoi a u nových AI společníků v PUBG. Náklady a čas ušetřené využitím umělé inteligence chce firma zpětně investovat do vývoje her a inovativních projektů.

simulace umělá inteligence simulace života
Krafton
PUBG: Battlegrounds inZOI
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články