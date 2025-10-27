Nejčtenější články týdne – upíři a korporace
zdroj: The Chinese Room

Nejčtenější články týdne – upíři a korporace

27. 10. 2025 9:00

Fanoušky upírských příběhů zaujala recenze pokračování kultovního titulu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, které vyšlo po letech vývojových problémů a bohužel se tak úplně nepovedlo. Podobné zklamání přineslo i The Outer Worlds 2, jehož očekávané pokračování přineslo nechtěnou porci humoru a příběhové prázdnoty. Úplně jiný zážitek pak nabídl Keeper z dílny Double Fine, který se svou kreativní hravostí a minimalistickým přístupem zařadil mezi unikátní tituly, jenž pohladí hráče po duši. Jak je v herním průmyslu zvykem – vybrat si měl úplně každý.

Nejčtenější články týdne

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky
Kouše, rdousí, ale především saje
Keeper
Keeper – recenze adventury o oživlém majáku
Když stavby tančí
Carbon
Další česká hra usiluje o úspěch na Kickstarteru. Kyberpunková diablovka Carbon vypadá skvěle
Kyberdiablo
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2 – recenze satirického RPG
Kapitalismus je špatný, áno? 
Becastled
Pod radarem: Lovecraftovská údržba lodí, kachny a duchovní nástupci Wolfensteina a Majesty
Kudly v zádech u stolu i v karavanu.

Redakce doporučuje

Once Upon a Katamari
Once Upon a Katamari – recenze šílené japonské hříčky o nabalování předmětů
Když král všehomíra zase řádí
FBC: Firebreak – Update
FBC: Firebreak zlomil vaz řediteli Remedy, po 9 letech končí
Daň neúspěchu
Battlefield 6
Battlefield 6 odstartuje první sezónu obří mapou i novým taktickým režimem
Taktika na prvním místě
Fallout 4 Anniversary Edition
Fallout kráčí ve stopách Skyrimu. Chystá výroční edice a doprovod druhé řady seriálu
Bethesda... Bethesda se nikdy nemění
Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends Z-A – recenze akčního spin-offu světoznámých příšerek
Návrat do Lumiose bez tahů

Videa

zdroj: Youtube

zdroj:Youtube

