Další česká hra usiluje o úspěch na Kickstarteru. Kyberpunková diablovka Carbon vypadá skvěle

Minulý týden úspěšně odstartovalo svoji kickstarterovou kampaň české středověké RPG Legacy of Valor, tento týden se o to samé pokouší sci-fi akční RPG Carbon – taky od tuzemského studia. Do 20. listopadu zkusí vybrat na vývoj přes sto tisíc dolarů (víc než 2 miliony korun). Nezávislý tým má zkušenosti z her jako je Mafia, Hidden & Dangerous, Vietcong a Crime Boss.
Na první pohled je Carbon diablovka zasazená do kyberpunkového světa. „Po několika letech vývoje máme hotový funkční základ – rychlý a dynamický soubojový systém, hlubokou progresi i technologii, která definuje pocit ze hry. Teď je čas ten svět rozšířit. Proto spouštíme Kickstarter kampaň, která nám pomůže naplnit naši vizi bez kreativních kompromisů – přidat nový obsah, příběh a prostředí, a zároveň zapojit hráče, kteří sdílí naši vášeň pro žánr akčních RPG,“ říká za studio Hardwired Ján Pavelko.
V dystopickém světě, kde má lidský život menší hodnotu než implantáty v těle, se chopíte lovce odměn jedné z osmnácti pasivních specializací. Při vývoji postavy se budete rozhodovat, jestli se vydat spíše technologickou cestou a vylepšováním skrz kybernetické a nanoimplantáty, nebo si pomůžete biologickou modifikací skrz genetickou a chemickou manipulaci těla.
Právě rozhodnutí, kterým stromem schopností se vydat, bude ve hře klíčové a ovlivní nejen vaše schopnosti a výbavu, ale i způsob, jak interagujete s prostředím. Jako každá správná diablovka pak na vás bude chrlit zástupy neokoukaných nepřátel, schopností a hlavně kořisti. Chybět nebude ani robustní crafting.
Carbon boduje už svým zasazením. Země se po nepovedené terraformaci stala toxickou pustinou a lidstvo se uchýlilo do umělých měst na oběžné dráze. Kromě hustě zalidněných úlových metropolí, kde vládne síla, podsvětí a korupce, se dostanete i na povrch bývalé kolébky lidstva, kde paběrkují mutanti a další nebezpečné hříčky přírody.
Tvůrci mají v plánu, podobně jako v Diablu IV, i po vydání přidávat do hry každé čtyři měsíce sezónní obsah. Po dohraní hlavní dějové linie pak bude k dispozici bohatý endgame. Kromě kooperace s až dalšími třemi hráči je pak žánrovou samozřejmostí i hardcore režim, procedurálně generované úrovně, které nabízejí vždy něco trochu nového, a pětiúrovňový systém rarit předmětů.
Ostatně, jak se raná verze Carbonu hraje, si můžete vyzkoušet i v demoverzi na Steamu.