Battlefield 6 odstartuje první sezónu obří mapou i novým taktickým režimem

Battlefield 6 se chystá na start své první sezóny, která přináší nový obsah a otevírá další možnosti na bojišti. EA a Battlefield Studios představili trailer, který odhaluje novou mapu Blackwell Fields, taktický režim Strikepoint a několik nových zbraní i vozidel.
Největší pozornost na sebe strhává nová mapa. Blackwell Fields tvoří obří bojiště na kalifornské letecké základně, kde se střetne pěchota, pozemní technika i letectvo. Krajina plná těžebních věží a hořících ropných polí slibuje chaotickou a neustále se měnící frontovou linii, která má záměrně podnítit těsnou spolupráci týmů a rychlé rozhodování.
Společně s novou mapou dorazí také režim Strikepoint, koncipovaný jako intenzivní 4v4, kde má každý pouze jeden život na kolo. Mód sází na precizní koordinaci a přehled o situaci s velkým důrazem na taktiku, přesnost a psychologii drobných potyček.
Součástí první fáze sezóny bude i nová výstroj. Do arzenálu přibude obrněný transportér APC Traverser Mark 2, karabina SOR-300C, odstřelovací puška Mini Scout a pistole GGH-22. Vývojáři přidají také nové doplňky na zbraně, konkrétně puškohled a kryt předpažbí.
První sezóna odstartuje 28. října a bude se postupně odemykat ve třech etapách. Ta první, nazvaná Rogue Ops, nastane už v úterý a přinese výše uvedené novinky. Druhá fáze nazvaná California Resistance slibuje mapu Eastwood a dočasný režim Sabotage, ve třetí fázi Winter Offensive na začátku prosince se pak představí časově omezená mapa i s vlastním režimem zvaná Ice Lock Empire State.
Battlefield 6 tak po startu s drobnějšími opravami konečně dostává první velký přídavek. Hra se těší mimořádné popularitě, během prvního týdne na trhu překonala hranici sedmi milionů prodaných kopií, čímž zlomila rekord celé série.