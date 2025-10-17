Moderní válka slaví návrat: Battlefield 6 má nejlepší start v historii série

Call of Duty: Black Ops 7 sice ještě nevyšlo, ale všechny indicie naznačují, že z letošního souboje blockbusterových stříleček vyjde vítězně Battlefield 6. Návrat moderní války zažil rekordní start na Steamu a kromě několika nepříjemných problémů jsou fanoušci maximálně spokojení. A proto může být spokojené i EA.
Vydavatelství po necelém týdnu uvedlo, že multiplayerový gigant za první tři dny zvládl prodat 7 milionů kopií, což je logicky i rekord série. Analytická společnost Alinea Insight uvádí, že čísla jsou blízko k výkonu jednotlivých dílů Call of Duty, které stále patří mezi nejprodávanější hry současnosti.
S pomocí stabilizovaných serverů se během prvního víkendu povedlo odehrát 172 milionů zápasů, zatímco fanoušci celkově nakoukali 15 milionů hodin na streamovacích platformách. K druhému číslu jistě dopomohly dropy skinů a psích známek, které jste mohli získat za sledování či podporu vybraných tvůrců.
„V prvé řadě bychom chtěli poděkovat našim hráčům. Battlefield 6 vznikalo společně s našimi fanoušky. Od počátečního konceptu přes implementaci Battlefield Labs až po rekordní otevřenou betu jsme se soustředili na zpětnou vazbu. Společně s našimi fanoušky jsme měli jediný cíl – vytvořit nejlepší Battlefield všech dob. A to je teprve začátek, jelikož naše první sezóna s novým obsahem začíná už za 12 dní,“ okomentoval úspěch generální ředitel série Byron Beede.
Poslední věta odkazuje na fakt, že 28. října odstartuje úvodní sezóna, kde využijete i první battle pass, který jste mohli získat třeba nákupem dražší Phantom edice. Kromě odměn vás čeká i battle royale režim na rozlehlé mapě a mód Strikepoint s intenzivními bitvami malých týmů při zápasu o klíčové body. Následně by 18. listopadu měl vyjít další režim, tentokrát nazvaný Sabotage.
Tvůrci současně přemýšlejí nad dalšími kroky na základě dat a proseb fanoušků. Jednou z těch četnějších jsou třeba námořní bitvy. Ty nejenže je naznačili zástupci vývojářů v novém prohlášení, ale napovídají jim i nové důkazy, které získali datamineři z Insider Gaming. V souborech hry nalezli zmínky o vodním skútru a nafukovacím člunu.
Když se budou Battlefield Studios o hru řádně starat, úspěch by měl zdárně pokračovat a nakonec ani nevadí, že kampaň nepřinesla žádné novinky ani zajímavý příběh. Mezitím si můžete přečíst také Alešovu recenzi.