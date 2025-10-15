„Call of Duty existuje jen proto, že EA byli kreténi,“ říká šéf Battlefieldu Vince Zampella

Vince Zampella, dnes vedoucí série Battlefield, se v novém rozhovoru pro časopis GQ rozpovídal o svém dávném působení ve vývoji vojenských stříleček. Nešetřil při tom ostrými slovy. Podle něj by ikonická série Call of Duty nikdy nevznikla, nebýt problematického chování vydavatele Electronic Arts.
„Jediný důvod, proč Call of Duty existuje, je ten, že EA byli kreténi,“ prohlásil Zampella bez obalu. Jeho komentář se vztahuje k událostem z počátku milénia, kdy pracoval na Medal of Honor: Allied Assault ve studiu 2015 Inc. Krátce po úspěchu hry se EA rozhodla rozvázat s ním smlouvu a přesunout vývoj série Medal of Honor přímo pod svá křídla, což se zpětně ukázalo jako osudový moment. Zampella se společně s několika kolegy rozhodl odejít a založit nové studio Infinity Ward.
Nově vzniklý tým tehdy uzavřel smlouvu s Activisionem a začalo pracovat na projektu s interním krycím názvem MOH Killer, tedy „zabiják Medal of Honor“. Výsledek? První Call of Duty, které v roce 2003 odstartovalo jednu z nejúspěšnějších sérií v historii herního průmyslu.
O okolnostech vzniku Call of Duty se přitom chodí po špičkách už roky. Například bývalý grafik Infinity Ward Justin Thomas už v roce 2013 prozradil, že po odchodu z 2015 Inc. zůstalo studio bez financí a nedostávalo od vydavatele přislíbené platby. „Byli jsme v situaci, kdy jsme neměli z čeho dál fungovat. V zoufalé snaze zachránit studio náš tehdejší prezident Grant Collier rozeslal zprávu všem velkým vydavatelům. Během pár dní reagoval Activision s konkrétní nabídkou,“ popsal Thomas.
Zampella se tak ocitl u zrodu dvou konkurenčních sérií, nejprve Medal of Honor, poté Call of Duty. Ironií osudu dnes opět pracuje v Electronic Arts, kde stojí v čele třetí střílečkové legendy, série Battlefield, která je přímým rivalem značky, již sám pomohl na svět. Jeho kariéra se přitom neobešla bez dramat. V roce 2010 byl z Activisionu vyhozen kvůli údajnému porušení smlouvy a „neposlušnosti“. Zbytek studia dostal tehdy přidáno a instrukci, aby si vzali peníze a přestali Zampellův vyhazov řešit.
Dnes však Zampella znovu vede úspěšnou armádní střílečku, tentokrát pod hlavičkou EA. Battlefield 6 se o uplynulém víkendu stal jedním z největších hitů na Steamu a představuje pro Call of Duty vážnou konkurenci. A právě fakt, že muž, který kdysi pomohl Call of Duty ke zrodu, teď vede sérii, proti níž soupeří, dodává celé situaci mimořádně pikantní nádech.