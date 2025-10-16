Míjíte v Battlefieldu 6 své cíle? Možná za to nemůžete vy, ale otravný bug
Míjíte v Battlefieldu 6 své cíle? Možná za to nemůžete vy, ale otravný bug

16. 10. 2025 | Šárka Tmějová

Pokud jste si v posledních dnech lámali hlavu nad tím, proč v Battlefieldu 6 vaše střelba vychází naprázdno, možná za to nemůže vaše muška, ale chyba v systému rozptylu střel. Jak se ukázalo, technická závada způsobuje, že kulky občas míří jinam, než kam má namířeno váš zaměřovač, a to i v situacích, kdy by podle pravidel hry měly letět přesně.

Mechanismus tzv. bloomu a rozptylu střel není v sérii Battlefield ničím novým. Po delší dávce z automatické zbraně se přesnost záměrně zhoršuje, abyste nemohli beztrestně pálit celé zásobníky s chirurgickou přesností. Správný způsob střelby proto spočívá v krátkých dávkách, které umožní zbrani se „zchladit“ a přesnost obnovit. Jenže jak komunita upozorňuje, právě to teď nefunguje správně, protože rozptyl zůstává vysoký i po krátké pauze, což znehodnocuje i disciplinovanou střelbu po dávkách.

Na problém už reagoval hlavní designér Florian Le Bihan, který na síti X vysvětlil, že se nejedná o návrat starého bugu z bety, ale o zcela nový problém. „Bug z bety jsme opravili, ale identifikovali jsme dvě další chyby, které ovlivňují rozptyl a způsobují větší nepřesnost, než by měly,“ uvedl Le Bihan. „Tým už pracuje na opravě a zároveň upravujeme celkovou rovnováhu a ladíme rozptyl.“

Ačkoliv se může zdát, že jde o drobnost, pro soutěživé hráče má podobná nepřesnost zásadní dopad. Každý centimetr mimo cíl může rozhodnout o vítězství v přestřelce.

Naštěstí se zdá, že Battlefield Studios i EA berou hlášení komunity vážně. Do hry už teď míří několik oprav, zmizet by měla například situace, kdy jste se mohli při šplhání po žebříku vystřelit do vzduchu.

Podle producenta Davida Sirlanda jde sice o zábavnou kratochvíli, která ale neodpovídá zamýšlené funkcionalitě. „Je to bug a musí pryč, i když je to fakt sranda,“ přiznal na X. Vývojáři zároveň sbírají další zpětnou vazbu, od problémů s respawnem vrtulníků až po označování cílů na mapě. Slibují rychlé hotfixy i větší aktualizaci plánovanou na 28. října.

Navzdory chybám je Battlefield 6 pro EA obrovským úspěchem. Hra měla o víkendu až 750 tisíc souběžně hrajících uživatelů na Steamu, což značí jeden z nejsilnějších startů na PC v historii série. Zájem byl tak masivní, že na chvíli spadly servery i samotná EA App, kvůli čemuž vydavatel rozdával prémiové battle passy.

Nejnovější články