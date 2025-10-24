Fallout kráčí ve stopách Skyrimu. Chystá výroční edice a doprovod druhé řady seriálu

Je jedno, jestli máte raději nukleární válkou zpustošené okolí Massachusetts, Západní Virginie nebo Mohavské pouště. Stream k oslavě značky Fallout přinesl něco pro každého z vás.
Bethesda během něho v prvé řadě oznámila Fallout 4: Anniversary Edition. Balení v sobě skrývá slušné množství obsahu vydaného v průběhu deseti let existence hry. Kromě šesti oficiálních DLC v něm najdete přes 150 oblíbených komunitních modů z platformy Creation Club, kam patří třeba nové zbraně či další plemena pro Dogmeata. Společně s aktualizací v menu navíc přibude kolonka Creations, aby hledání i stahování nadšeneckého obsahu bylo lehčí než kdy dříve.
„Ať už jste dlouholetým přeživším nebo nováčkem v pustině, výroční edice je definitivním způsobem, jak si Fallout 4 zahrát,“ dušuje se Bethesda.
Anniversary Edition vyjde digitálně 10. listopadu na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Cenu si společnost zatím nechává pro sebe, ale dá se předpokládat, že obdobně jako kdysi u Skyrimu, i tady si budou muset fanoušci za případný upgrade pár eur připlatit. Navíc asi bude potřeba počítat s tím, že se znovu zkomplikuje podpora už existujících modů. Na druhou stranu v roce 2026 si edice najde cestu i na Nintendo Switch 2.
Radost by nicméně mohli mít i pamětníci. Velebený Fallout: New Vegas letos oslaví své 15. výročí, k němuž společnost chystá speciální bundle. Bohužel nejde o novou verzi či remake, nýbrž „jen“ o nové fyzické balení PC verze, kde se zasnoubí Fallout: New Vegas Ultimate Edition a několik sběratelských doplňků. Radost vám bude dělat soška Victora, odznáček, nášivky, karty a unikátní krabice. To vše v ceně 190 dolarů.
Nějakou dobu se už ví, že premiéru druhé řady seriálového Falloutu doprovodí největší rozšíření historie pro Fallout 76, které nabídne nové frakce, příběhy, vybavení a speciální mise, které okoření samotný Ghúl s hlasem Waltona Gogginse. Novinkou ale je, že začátkem příštího roku bude Západní Virginie na konzolích zase o něco lepší, jelikož se chystají nativní verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O detailech se opět mlčí, ale slibuje se využití všech hardwarových možností.
Pokud jde o něco, co by vás k zachráněnému projektu snad i přilákalo, možná byste neměli otálet. Do 28. října si v herním obchodě můžete aktivovat ukázku prémiového členství, čímž získáte přístup ke krabicím pro neomezené ukládání surovin i cenných léčiv, rychlejší zisk bodů a stan pro rychlé rozbití tábořiště pro odpočinek.
Překvapivé je, že nové aktualizace se dočká i Fallout Shelter. Deset let starý spin-off dostane časově limitované sezóny s unikátními výzvami a odměnami. Jejich dění se údajně bude odehrávat mimo hlavní Vault a přirozeně bude k dispozici Battle Pass, abyste mohli utrácet a získat tím dodatečné „dobroty“.
Pokud byste snad po všech těchto věcech stále měli naditou peněženku, společnost ještě oznámila nové oficiálně licencované doplňky. Takže jestli chcete vlastnit helmu pouštního Rangera, krabičku na víčka nebo nového bobbleheada, směle se pusťte do utrácení.