Fallout kráčí ve stopách Skyrimu. Chystá výroční edice a doprovod druhé řady seriálu
zdroj: Bethesda

Fallout kráčí ve stopách Skyrimu. Chystá výroční edice a doprovod druhé řady seriálu

iPad iPhone PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One PS4 Pro iOS Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

24. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fallout 4 - Sim Settlements
Fallout 4
Fallout 4
Galerie

Je jedno, jestli máte raději nukleární válkou zpustošené okolí Massachusetts, Západní Virginie nebo Mohavské pouště. Stream k oslavě značky Fallout přinesl něco pro každého z vás.

Bethesda během něho v prvé řadě oznámila Fallout 4: Anniversary Edition. Balení v sobě skrývá slušné množství obsahu vydaného v průběhu deseti let existence hry. Kromě šesti oficiálních DLC v něm najdete přes 150 oblíbených komunitních modů z platformy Creation Club, kam patří třeba nové zbraně či další plemena pro Dogmeata. Společně s aktualizací v menu navíc přibude kolonka Creations, aby hledání i stahování nadšeneckého obsahu bylo lehčí než kdy dříve.

zdroj: Bethesda

„Ať už jste dlouholetým přeživším nebo nováčkem v pustině, výroční edice je definitivním způsobem, jak si Fallout 4 zahrát,“ dušuje se Bethesda.

Anniversary Edition vyjde digitálně 10. listopadu na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Cenu si společnost zatím nechává pro sebe, ale dá se předpokládat, že obdobně jako kdysi u Skyrimu, i tady si budou muset fanoušci za případný upgrade pár eur připlatit. Navíc asi bude potřeba počítat s tím, že se znovu zkomplikuje podpora už existujících modů. Na druhou stranu v roce 2026 si edice najde cestu i na Nintendo Switch 2.

Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle zdroj: Bethesda

Radost by nicméně mohli mít i pamětníci. Velebený Fallout: New Vegas letos oslaví své 15. výročí, k němuž společnost chystá speciální bundle. Bohužel nejde o novou verzi či remake, nýbrž „jen“ o nové fyzické balení PC verze, kde se zasnoubí Fallout: New Vegas Ultimate Edition a několik sběratelských doplňků. Radost vám bude dělat soška Victora, odznáček, nášivky, karty a unikátní krabice. To vše v ceně 190 dolarů.

Nějakou dobu se už ví, že premiéru druhé řady seriálového Falloutu doprovodí největší rozšíření historie pro Fallout 76, které nabídne nové frakce, příběhy, vybavení a speciální mise, které okoření samotný Ghúl s hlasem Waltona Gogginse. Novinkou ale je, že začátkem příštího roku bude Západní Virginie na konzolích zase o něco lepší, jelikož se chystají nativní verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. O detailech se opět mlčí, ale slibuje se využití všech hardwarových možností.

zdroj: Bethesda

Pokud jde o něco, co by vás k zachráněnému projektu snad i přilákalo, možná byste neměli otálet. Do 28. října si v herním obchodě můžete aktivovat ukázku prémiového členství, čímž získáte přístup ke krabicím pro neomezené ukládání surovin i cenných léčiv, rychlejší zisk bodů a stan pro rychlé rozbití tábořiště pro odpočinek.

Fallout 76 - Burning Springs
Novinky
Fallout 76 se s Burning Springs vydá do postnukleárního Ohia za Ghúlem

Překvapivé je, že nové aktualizace se dočká i Fallout Shelter. Deset let starý spin-off dostane časově limitované sezóny s unikátními výzvami a odměnami. Jejich dění se údajně bude odehrávat mimo hlavní Vault a přirozeně bude k dispozici Battle Pass, abyste mohli utrácet a získat tím dodatečné „dobroty“.

Pokud byste snad po všech těchto věcech stále měli naditou peněženku, společnost ještě oznámila nové oficiálně licencované doplňky. Takže jestli chcete vlastnit helmu pouštního Rangera, krabičku na víčka nebo nového bobbleheada, směle se pusťte do utrácení.

Smarty.cz
Tagy:
simulace akční sci-fi RPG budovatelská postapokalyptická taktická postapokalypsa
Zdroje:
Bethesda
Hry:
Fallout: New Vegas Fallout 4 Fallout Shelter Fallout 76
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer

Nejnovější články