Fallout 76 se s Burning Springs vydá do postnukleárního Ohia za Ghúlem

zdroj: Bethesda

1. 10. 2025 16:00

Bethesda představila největší rozšíření pro své MMO Fallout 76 za posledních pět let. Aktualizace s názvem Burning Springs dorazí zdarma pro všechny stávající hráče už v prosinci a zpřístupní zcela novou oblast – postnukleární Ohio. Mimo ještě rozsáhlejší mapy se můžete těšit na nové frakce, příběhové postavy, vybavení i speciální mise, na které vás bude vysílat legendární Ghúl z televizního seriálu. Rozšíření doprovodí jeho druhou řadu, která na Amazon Prime startuje 17. prosince a s týdenními pauzami poběží do února.

Nová mapa vás zavede do vyprahlé, spálené pustiny, kde číhají krvelační raideři, zmutovaní Deathclawové i lokální hrozba Rad Hog. Pokud se vám podaří divočáka zkrotit, budete si ho dokonce moct přivést do svého C.A.M.P.u jako domácího mazlíčka. Krajina nabídne také různorodé veřejné události, nové dílny a řadu lokací, včetně setkání s charismatickým supermutantem známým jako Rust King, se kterým bude nutné navázat spojenectví.

Jedním z největších taháků Burning Springs jsou nové mise, které vám bude zadávat seriálový Ghúl. I jeho herní variantě svou tvář a hlas propůjčí Walton Goggins. Na jeho příkaz se vydáte po stopách nebezpečných padouchů, a pokud budete dostatečně vytrvalí, získáte i Ghúlovu zbraň přímo ze seriálu.

„Nové výzvy budou přibývat průběžně, takže se vyplatí se ke Ghúlovi vracet a zjistit, kdo je na řadě tentokrát,“ uvádí Bethesda. Za Ghúla si bohužel nezahrajete ani se z něj nestane společník, potkat ho nicméně můžete v lokaci Last Resort v městečku Highway, kde funguje jako zadavatel misí.

Fallout 76 - Burning Springs zdroj: Bethesda

Burning Springs přinesou do Falloutu 76 nejen nové příběhové prvky, ale také nové frakce, unikátní zbraně a výbavu, a dokonce i možnost lovit nové druhy ryb. Bethesda zdůrazňuje, že update je navržen tak, aby bavil jak veterány, kteří v Apalačském pohoří přežívají už od roku 2018, tak i nováčky, kteří si multiplayerové odbočky najdou cestu poprvé.

Fallout 76: Burning Springs vychází v prosinci na Steamu, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a v rámci předplatných Xbox Game Pass i PlayStation Plus Extra.

Tagy:
akční RPG postapokalyptická Fallout (série) postapokalypsa
Zdroje:
Bethesda
Hry:
Fallout 76
Šárka Tmějová
