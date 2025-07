Fallout 5 by mohl dělat jiný tým než Bethesda

15. 7. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S masivním propouštěním v Microsoftu začátkem července došlo ke zrušení minimálně tří her – rebootu Perfect Dark, adventury Everwild od Rare a záhadného MMORPG Project Blackbird, na kterém pracovali v Zenimax Online Studios. U posledního jmenovaného se podle zákulisních informací insidera Jeze Cordena změnily priority. Namísto dlouho vyvíjené onlinovky se firma rozhodla plně zaměřit na Fallout.

Vedení Microsoftu se rozhodovalo mezi pokračováním nejistého online projektu a podporou silné značky, která má větší šanci na komerční úspěch. „Sázka padla nepřekvapivě na Fallout a údajně i na přípravy pátého dílu, kde mají větší jistotu, že se investice vrátí,“ řekl Corden v podcastu Xbox Two. Podle něj už Fallout 5 dostal zelenou a míří do plné produkce.

Vývoj by měl připadnout jinému týmu než Bethesdě, spekuluje se právě o Zenimax Online Studios, kteří po zrušeném projektu Blackbird „nemají do čeho píchnout“. Týmy pod Bethesdou mají plné ruce práce s The Elder Scrolls VI, od jejichž oznámení uplyne letos sedm let, a DLC ke Starfieldu. Ve hře jsou i jiná studia pod Microsoftem včetně zcela nového týmu, ale Corden zatím nemá dostatek informací k tomu, aby mohl mluvit o konkrétním studiu.

Kromě plnohodnotného pokračování se údajně chystá i remaster Falloutu 3 podobně, jako letos Bethesda vydala The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.