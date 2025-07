Fallout žije nejen jako seriál. Bethesda prý chystá hned několik nových her z postapokalypsy

9. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Podle nejnovějších drbů se zdá, že se milovníci postapokalyptického světa Falloutu mají v příštích letech na co těšit. Jak uvedl novinář Jordan Middler z VGC v podcastu Friends Per Second, Bethesda údajně připravuje hned několik nových projektů z tohoto ikonického univerza. A co víc – jeden z nich by mohl být dlouho spekulovaný remaster Falloutu 3.

„Ve vývoji je několik projektů ze série Fallout,“ prozradil Middler a dodal s náznakem, že „jeden z nich je přesně ten, který si všichni přejete“, čímž jednoznačně naráží na možný návrat kultovní trojky v modernizované podobě. Ačkoliv nepřinesl žádné další konkrétní detaily, naznačil, že vývoj ještě není tak daleko, abychom se některé z her dočkali v blízké době.

Série Fallout patří dlouhodobě mezi klíčová jména v portfoliu Bethesdy i celé skupiny Xbox Game Studios, pod které spadá od doby, kdy Microsoft koupil Bethesdu za 170 miliard korun. Zprávy o plánovaném remasteru Falloutu 3 se nepravidelně objevují už několik let a jejich intenzita vzrostla poté, co se letos nečekaně objevil remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Kromě spekulovaného remasteru nelze vyloučit ani vznik menších spin-offů, například v duchu mobilního Falloutu Shelter, který zaznamenal pozitivní hráčské i kritické ohlasy. Bethesda se ostatně v minulosti nebránila rozšiřování svých značek do mobilního prostředí, připomeňme třeba The Elder Scrolls: Blades nebo The Elder Scrolls: Castles.

A co plnohodnotné pokračování? Bethesda už dříve potvrdila, že Fallout 5 je v plánu, ovšem jeho vydání je v nedohlednu. Studio se aktuálně naplno věnuje vývoji The Elder Scrolls VI, které oznámilo už v roce 2018 a stále nemají stanovené datum vydání.

Middlerovo vystoupení přichází krátce po masivním propouštění v Microsoftu, které zasáhlo přibližně 9 tisíc zaměstnanců, včetně vývojářů ze studií vlastněných Xboxem. Uzavření se nevyhnulo například studiu The Initiative i s rebootem Perfect Dark, citelný zásah pocítil i týmy jako Turn 10.