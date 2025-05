„Remaster prvních Falloutů? Technicky i právně téměř nemožné,“ říká tvůrce

27. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mreastery se na nás valí zleva, zprava. Byť třeba takové Days Gone nebo Horizon Zero Dawn nevypadají úplně špatně, osobně vidím přidanou hodnotu remasterů hlavně u starých her, které se potýkají se zastarlými mechanismy nebo dokonce na moderním hardware a operačních systémech nejdou spustit. Jednou z vymodlených her, jež by se mohly dočkat modernizace, by mohl být například původní Fallout. Jenže podle Tima Caina, jednoho z klíčových tvůrců hry, to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Cain se v posledních letech věnuje podrobnému rozebírání her, na kterých pracoval, a jeho videa jsou směsicí nostalgie, detailního pohledu do zákulisí vývoje a často i překvapivých informací. Tentokrát k zajímavostem přidal i zklamání: remaster Falloutu by podle něj čelil celé řadě velkých překážek – od právních po technické.

Jednou z prvních věcí, která by musela být vyřešena, jsou autorská práva. Značku vlastní Bethesda, jakýkoli projekt by potřeboval jejich souhlas. Znamenalo by to mimo jiné i vyjednat licencování ikonického soundtracku.

Ale to jsou jen první úrovně problému. Technická stránka je podle Caina ještě složitější. Fallout byl vytvořen pomocí nástrojů a technologií, které jsou dnes zcela zastaralé. Například původní kompilátor Watcom, je dnes prakticky nepoužitelný a vůbec nespolupracuje s moderními knihovnami jako DirectX. Cain dokonce přiznal, že sice vlastní původní instalační disk, ale už nemá počítač s mechanikou, který by ho přečetl.

Přesto nejde jen o právní a technické zádrhele. Podle Caina je největší výzvou to, co nazývá „subjektivní stránkou remasteru“. Jinými slovy: jak moc lze zasahovat do hry, aniž by se narušilo její kouzlo? Například umělá inteligence parťáků by se dala výrazně vylepšit, ale právě jejich podivné chování je dnes součástí toho, co hráči považují za „klasický Fallout“... třeba když vám omylem vystřílí zásobník do zad.

Pak jsou tu „chyby, co se staly legendou“ – třeba možnost dokončit hru bez nalezení klíčového předmětu, nebo nefunkční kritické zásahy při hraní šachů proti superpočítači ZAX. „Měly by se takové bugy opravit, nebo zachovat jako součást historie?“ přemítá Cain.

zdroj: vlastní video redakce

Debata se samozřejmě točí i kolem rozhraní. Původní inventář ve formě nekonečného seznamu hráče často frustroval. Cain říká, že by nebyl problém přidat třídění, nové zobrazení, nebo přejít na mřížku. Cain na začátku svého videa jasně říká, že o žádném remasteru aktivně neuvažuje, a je celkem jasné proč. Přesto přiznává, že by ho technické výzvy lákaly, zatímco do právních bojů se rozhodně pouštět nechce.

Na závěr dodává, že práce na takovém projektu by měla být hlavně zábavou. Debaty o změnách jsou podle něj nevyhnutelné, ale měly by být vedeny s respektem a porozuměním, protože spousta věcí nemá jedno správné řešení.