Fallout mohl být kvůli Diablu realtimový. Naštěstí na změnu nebyly peníze

22. 4. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud vás zajímá herní vývoj a pohled za oponu legendárních her 90. let, je jednímz nejlepších zdrojů fantastických příběhů kanál veterána herního průmyslu a špičkového vývojáře Tima Caina. V nejnovějším videu zavzpomínal na rok 1997 a první díl tehdy neznámého postapokalyptického RPG – Fallout.

Jak dříve narození jistě dobře vzpomínají, první dva Fallouty (a Tactics) byly izometrické s tahovými souboji, než přišla zásadní změna perspektivy a tempa s Falloutem 3 v roce 2008. První hry byly pomalejší, ale taky strategičtější. Hry ale mohly být realtime už o deset let dřív.

Cain v novém videu přiznal, že osobně preferuje tahový styl – podle něj totiž nabízí lepší přehled a méně stresu. V dobách, kdy pracoval na prvním Falloutu, ho vedení společnosti Interplay opakovaně tlačilo k tomu, aby hra běžela v reálném čase. Důvod? Úspěch Diabla, které tou dobou způsobilo poprask.

„V roce 1996 za mnou přišli z marketingové oddělení a chtěli, abychom přešli na realtimový systém. Několikrát na tom trvali. Nakonec jsem jim řekl, kolik by to stálo peněz a času – a dali mi pokoj,“ vysvětluje Cain a dodává, že izometrický Fallout v reálném čase nefungoval tehdy a nefungoval by ani dnes.

Rozdíl mezi realtime a tahovým systémem totiž podle něj zásadně ovlivňuje nejen rytmus hry, ale i její design. V modelu se souboji v reálném čase by bylo třeba kompletně přepracovat dovednosti, schopnosti i vybavení – všechno by muselo fungovat v rámci časových omezení. Tahový režim naopak dává hráčům prostor plánovat, přemýšlet a taktizovat. A to je právě důvod, proč je podle Caina klasický Fallout tak výjimečný.

„V tahové hře máte čas přemýšlet. Proto je mám rád, působí taktičtěji, i když třeba nejsou,“ říká ve videu a nastiňuje některé problémy, se kterými by se designéři museli potýkat. „Prvním problémem by bylo zrušení akčních bodů – ty by musel nahradit jiný systém. Například by zbraně měly rozdílné rychlosti použití. Perky by se musely dělit na ty, které jdou použít v boji, a ty, které nikoliv. Třeba léčení by probíhalo jinak, první pomoc by byla dostupná, ale ‚doktor' by v boji fungovat nemohl. Podobně jako v Diablu by bylo možné přidat cooldowny. Vše by se muselo přizpůsobit tempu, které je rychlejší a méně předvídatelné,“ dodává.

Cain zastává názor, že by se případný remake původního Falloutu měl držet své tahové podstaty. Při rozebírání hypotetické podoby „modernizované“ verze často zdůrazňoval nevýhody realtimového boje a tvrdil, že by šlo o krok zpět. Dříve také odhalil původní zamýšlený konec první hry nebo fakt, že Fallout nikdy neměl být hrou, kterou by bylo možné projít bez boje.