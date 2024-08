Fallout: London je skvostná ukázka postapokalyptické Evropy

„Hele, tak bedlivě poslouchej, když seš tady novej,“ říká chlap v otrhaném tvídovém saku a buřince prošpikované hřeby. Z kapsy vytáhne zmuchlanou mapu metra a snaží se ji vyhladit na kapotě dávno zrezivělého Mini Cooperu.

„Na Islington zapomeň, tam řádí Millerova banda, bejt tebou, tak se vyhnu obloukem i Chemdenu, jestli teda nemáš zájem o nějaký Hypo-X, na jihu řádí Merlin s tou svojí pošahanou bandou z Kamelotu a tady,“ píchne prst do prostředku mapy. „Hlídají beefeateři, takže pokud si chceš ponechat kůži, Tower Bridge obejdi velkým obloukem, jinak skončíš někde na rožni. Thameshaven zase mají pod palcem ty rybolidi, které zmutovala Temže,“ šmahem zahrnuje do svého vyprávění celou oblast podél řeky.

„Kolem Shardu se motají partičky chuligánů, takže jediný, kdo ti může pomoct a možná ti říct, v jaké laborce ses to probral, je smetánka z Westminsteru, ale hodně štěstí dostat se přes zeď. Vůbec bych se nedivil, kdyby nevěděli, že vůbec byla nějaká válka a z nebe padaly bomby,“ zasní se na chvíli, než se opět zadívá do mapy. „To je tak všechno, co bych ti k tomu řekl. Dělá to dvacet lístků,“ natahuje ušmudlanou ruku...

Volání Londýna

Fallout: London je masivní modifikace pro Fallout 4, která parádně zpracovává britskou metropoli do maniakálních detailů. Vůbec poprvé tak díky práci fanoušků máme možnost prozkoumat, jak by asi vypadaly dopady atomové války na starém kontinentě. A dá se říct, že vlastně velmi podobně jako v Americe.

Z měst zůstaly ruiny, civilizace se jen pomalu a opatrně vrací zpátky do metropolí, snahy o sjednocení většinou rozpráší silnější skupinky nájezdníků. Postapokalyptická budoucnost pozbývá naději. Jenže, a hlavně, Londýn je nezaměnitelný a mod je tak britský, věrný a autentický, až by se nechtělo věřit, že za ním nestojí Bethesda, nebo snad Obsidian... Ano, Fallout: London je pro čtvrtý Fallout to samé, co byl New Vegas pro Fallout 3. Byť bez oficiálního studiového posvěcení.

zdroj: FOLON zdroj: FOLON

Tvůrcům se skvěle daří zachytit genia loci jednoho z notoricky nejznámějších měst, ale zároveň zachovat estetiku Falloutu. Tedy retrofuturismus novějších dílů. Z každého metru, tedy, pardon, yardu čtverečního, jde vidět mravenčí ruční práce, žádná proceduralita.

Najdete tady opravdu všechny pamětihodnosti, vyvedené v brilantní postapo stylizaci, častokrát s nějakým zajímavým nápadem. Například, jak už jsem zmínil v úvodu výše, že si z Tower Bridge udělali nechutnou základnou beefeateři... kteří v budoucnosti místo hovězího holdují masu lidskému.

Nápadů je všude spousta. Třeba Westminster dává vzpomenout na prolog ve Falloutu 4, protože svět tady působí jako před válkou. Lidé vystrojení v oblecích odpočívají v rozkvetlém parku. Vápenec Buckinghamského paláce se blyští na slunci a nebýt obrovských zdí, za kterými vládne chudoba, smrt a násilí, ani nevíte, že kdy nějaké bomby padaly.

zdroj: FOLON

I struktura questů je navržená tak, že jde vlastně o virtuální výpravu napříč zdevastovaným Londýnem, která vás protáhne většinou známých lokací. Když v ruinách pátráte po vlastním původu z tajemných laboratoří pod městem a postupně se propracováváte až ke spiknutí k samotným špičkám moci, je velmi jednoduché poslechnout wanderlust. Šmejdit v pubech po pivních podtáccích, jež vám dají zajímavé bonusy, nebo jen tak prolézat historické budovy a kochat se fantastickou architekturou a nápaditostí tvůrců.

Fallout: London je to nejlepší a nejimpozantnější, co jste v sérii her mohli vidět, strčí do kapsy Boston ze čtyřky, v ničem si nezadá s Washingtonem ze trojky a New Vegas vedle něj vypadá směšně malé.

Co je nového ve starém městě?

Jedna věc je krásná kulisa, ale co příběh? Je ve Fallout: London co dělat? Jedním slovem: Ano! Hlavní dějová linka je zajímavá a poodhalí více z pohnuté historie konfliktu v Evropě. Vedlejší úkoly, co jsem tedy alespoň hrál, ale kvalitou nijak nezaostávají, a přestože opravdu často působí spíše jako důvod dostat vás k pamětihodnostem, narazíte díky nim na stovky podivných obyvatel Londýna a jeho bohatou gangsterskou síť.

Budu se opakovat, ale Fallout: London prostě působí jako Fallout 4 z alternativního světa, ve kterém je Bethesda britské studio. Nátura, spousta popkulturních narážek a pomrknutí, stejně jako humor, jsou tak anglické, že nejde jen o „obyčejný“ reskin.

zdroj: FOLON