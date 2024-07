Ani dnes se válka nezmění. Vychází masivní modifikace Fallout: London

25. 7. 2024 11:35 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Snad o žádné modifikaci jsme neinformovali tak vehementně jako o Fallout: London, tedy s výjimkou nekonečného Skyblivionu. Nejde o nějaký overhaul nebo reskin původního Falloutu 4, ale v podstatě o plnohodnotnou hru s dabingem, unikátními texturami a hlavně... vůbec poprvé se podíváme, jak by dopady nukleárního holokaustu mohly vypadat v Evropě. Poznáte Londýn 160 let po pádu bomb?

Vývoj Fallout: London nebyl jednoduchý. Poprvé byla hra odložena loni v srpnu, aby uhnula Starfieldu. Načež se Bethesda modderům odvděčila tím, že den před vydáním v dubnu vydala odfláknutý next-nen patch pro Fallout 4, což znamenalo návrat k virtuálním rýsovacím pultům a další velké množství práce, aby modifikace fungovala i s novým patchem. Nakonec jsme se ale dočkali, Fallout: London má vyjít dnes.

„Pokud nenastane nukleární válka, vyjde modifikace 25. července,“ potvrdil pro magazín Inverse šéf projektu Dean Carter, který včera na Discordu Fallout: London zveřejnil skladbu ze soundtracku hry I Just Can't Wait (For Tomorrow), tedy: Nemohu se dočkat (zítřka).

Kromě autentického postapo Londýna na vás bude čekat 200 questů, 20 frakcí, které se přetahují o moc nad 15 částmi města, 7 společníku, jež můžete vzít na cesty. Dále pak vylepšený systém dialogů, které umožní dopad rozhodnutí na příběh. Nechybí ani originální soundtrack a výše zmíněný dabing.

Takže nezbývá než nasadit PipBoye, nasadit si neprůstřelný cylindr, oprášit tvídové sako pobité hřeby a vyrazit do londýnských ulic ztrestat pár zmutovaných chuligánů. Fallout: London by se měl během dneška objevit na stránkách GoGu. Ke hraní budete potřebovat Fallout 4 se všemi DLC, nebo v edici Game of the Year s patchem 1.10.163.0. Veškeré informace k instalaci jsou na stránkách modifikace.