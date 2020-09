Microsoft koupil za 170 miliard ZeniMax s Bethesdou

Aktualizováno: K završení transakce dojde až v červnu 2021, kdy se uzavře fiskální rok Microsoftu. Jako obvykle také musí obchod projít schválením antimonopolních úřadů.

Původní zpráva: Když se Microsoft v uplynulých měsících a letech vytasil s akvizicí nových vývojářských studií, bral jsem to jako pozitivní zprávu, nicméně jsem si stále říkal, že gigantická společnost stále spíše klouže po povrchu a pořádná pecka mu chybí. To se ovšem dnešním dnem mění.

Microsoft totiž zakoupil ZeniMax Media, mateřskou společnost vývojářského a vydavatelského studia Bethesda Softworks. Akvizice Microsoft stála 7,5 miliardy dolarů (v přepočtu přes 170 miliard korun), tedy zhruba třikrát více, než kdysi dala za Mojang, vývojáře Minecraftu. Microsoft tak pod svá křídla získává zhruba 2 300 zaměstnanců ze studií, jako je Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios.

Výkonný viceprezident herní divize Microsoftu Phil Spencer v tiskové zprávě uvedl, že nyní je pro fanoušky Xboxu skvělá doba. Nedávno oznámené nové konzole jsou za dveřmi, Microsoft spustil cloudovou herní službu a nákupem Bethesdy řeší jednu z nejkritičtějších oblastí své existence: samotné hry. Bethesda má totiž za sebou mnoho úspěšných titulů a slavných sérií, které budou v příštích letech nadále vzkvétat.

K transakci se vyjádřil i zakladatel a výkonný ředitel ZeniMaxu Robert A. Altman. Ten zmínil, že partnerství mezi Bethesdou a Microsoftem trvá už řadu let a akvizice je přirozeným dalším stupněm této spolupráce. Nejvíce z něj dle jeho slov budou těžit samotní hráči. Altman slibuje, že se Bethesda nadále bude věnovat vývoji AAA her, s podporou Microsoftu ale mohou být jen lepší.

Novinář Jason Schreier z Bloombergu pak na Twitteru sdílel několik vtipných faktů. Kromě toho, že z Bethesdy a Obsidianu jsou nyní sesterské společnosti, což by mohlo být velmi prospěšné pro budoucnost značky Fallout (a pro potenciální New Vegas 2), je tu ještě jedna drobnost: Microsoft akvizicí Bethesdy nyní de facto vydává dvě časové exkluzivity pro PlayStation 5. Řeč je o titulech Deathloop od Arkane a Ghostwire: Tokyo od Tango Gameworks.

Some fun facts:

- This is 3x what Microsoft paid for Minecraft/Mojang

- Bethesda and Obsidian are now sister studios. Fallout New Vegas 2 is now actually a possibility

- Microsoft is now releasing two timed PS5 exclusives lol