Vyjde Fallout 5 dřív než The Elder Scrolls VI? Bethesda prý mění plány

29. 4. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Vzhledem k aktuálně rostoucí popularitě Falloutu, kterou podpořila úspěšná seriálová adaptace, se prý mění plány. Bethesda totiž údajně zvažuje výrazné urychlení vývoje dalšího Falloutu. Alespoň to tvrdí Jez Corden, který v podcastu Xbox Two naznačil, že na stole je teď prý několik možností a studio řeší, kterou se vydat.

Jednou z nich by mohlo být podstatné rozšíření vývojového týmu přímo v Bethesdě, tou další zase třeba delegování vývoje na externí studio. A jak všichni dobře víme, Bethesda patří Microsoftu, stejně jako třeba Obisidian…

Corden tvrdí, že herní divize Microsoftu je tak trochu pod tlakem, respektive, že musí kout železo, dokud je žhavé, a tak se právě řeší, jak naložit s Falloutem. I kdyby se ale najednou někde zjevil vysoce schopný tým o stovkách lidí, kteří by měli zkušenosti ideálně s RPG žánrem a mohli začít hned zítra plnohodnotně pracovat na novém Falloutu, bude vývoj i tak trvat hrozně moc let. Pokud by to tedy nebyla menší, nebo epizodická hra oproti rozsáhlému otevřenému světu, na který jsme od Bethesdy zvyklí.

Seriál podle Falloutu má sice odklepnutou druhou sezónu a bude tak pokračovat, ale seriál se dělá výrazně rychleji než vývoj velké tříáčkové RPG hry. Standardním tempem by mohl nový Fallout, ať už to bude cokoliv, dorazit leda tak na potenciální pátou řadu seriálu. A je otázkou, zda si hraná adaptace zvládne udržet své kvality a neokouká se.

Za připomenutí stojí, že Bethesda sice oficiálně řekla, že Fallout 5 bude, ale taková informace je v současné době poměrně bezpředmětná. Studio totiž ještě před vydáním Starfieldu a před současnou generací konzolí i The Elder Scrolls VI a já bych si klidně vsadil, že ten na současnou generaci konzolí nevyjde. S takovou pak nemůžeme počítat, že by Fallout 5, který bude následovat až po TESVI, dorazil dřív než po roce 2030. Pokud se ho ovšem nechopí jiné studio…