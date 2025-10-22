FBC: Firebreak zlomil vaz řediteli Remedy, po 9 letech končí

Po devíti letech ve vedení odchází šéf studia Remedy, Tero Virtala. Studio oznámilo, že Virtala odstupuje z pozice generálního ředitele, ale ve společnosti zůstane, dokud se nenajde jeho nástupce. Dočasně jej nahradí spoluzakladatel studia Markus Mäki, dosud působící jako předseda představenstva. Na jeho místo v představenstu rada zvolila Henriho Österlunda.
„Chtěl bych Tero Virtalovi poděkovat za jeho obrovský přínos pro vedení Remedy, ve kterém je od roku 2016. Osobně mu děkuji za spolupráci a přeji vše dobré do budoucna,“ uvedl Mäki v tiskovém prohlášení. Oficiální zpráva důvody odchodu nespecifikuje, ale vše nasvědčuje tomu, že za ním stojí finanční propadák FBC: Firebreak.
Kooperativní akční hra, kterou Remedy vydalo letos, kdy se měla stát vstupenkou studia do multiplayerového segmentu. Projekt však zcela pohořel. Kritici hře vytýkali opakující se obsah a nedostatek dlouhodobé motivace k hraní, což se rychle odrazilo i na počtu hráčů.
Virtala už v srpnu přiznal, že Firebreak výrazně zaostává za očekáváním. Remedy se pokusilo situaci zachránit velkým bezplatným updatem s názvem Breakpoint, ale ten zájem hráčů neosvěžil. Na začátku října pak studio varovalo investory, že očekávané dlouhodobé tržby ze hry budou nižší, než se původně předpokládalo.
Společnost zároveň ohlásila účetní odpis ve výši 14,9 milionu eur (asi 377 milionů korun), který pokryl většinu vývojových nákladů i nákupních práv k distribuci. Remedy tak muselo snížit odhad zisku za rok 2025, který pro studio bude ztrátový. Zda dojde i k propouštění, zatím není jasné. Výsledky za třetí čtvrtletí budou zveřejněny 29. října.
Studio se mezitím soustředí na další projekty: Control 2 a remaky Max Payne 1 a 2. Alan Wake 2 sice získal nadšené recenze, ale neprodával se tak dobře, jak Remedy doufalo. Po neúspěchu Firebreaku tak studio vstupuje do nejistého období.