Pod radarem: Lovecraftovská údržba lodí, kachny a duchovní nástupci Wolfensteina a Majesty

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Lessaria: Fantasy Kingdom Sim – Duchovní nástupce velké série Majesty
Sérii Majesty buď milujete, nebo ji dost možná vůbec neznáte. Čítá pouhé dva díly, z nichž ten první vyšel před 25 lety a druhý v roce 2009. Stačilo to ale na získání kultovního statusu. Zmrtvýchvstání se zatím stále nekoná, ale pokud byste na hry chtěli zavzpomínat v o poznání modernější grafice, je tu Lessaria.
Její tvůrci se nijak netají svou velmi silnou inspirací v Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, což je zjevné už ze samotného názvu. Sami tvrdí, že se v jejich očích jedná spíše o pomyslný třetí díl plný novinek, ale soudě dle pochvalných i káravých recenzí hráčů, jde spíše o fanouškovský remake dvojky.
Stejná hratelnost, stejné budovy, jen jiní hrdinové v trochu jiném světě. Reálně to ale znamená návrat do dávné minulosti k hratelnosti, která se dnes moc nevidí – realtimová strategie plná budování a verbování, kde ale jako hráči máte pramalou kontrolu nad svými jednotkami. Hrdinové si zkrátka žijí svým vlastním životem, jednají dle svého nejlepšího uvážení a věnují se primárně vlastní profesi – „hrdinování“.
Spousta hráčů si projekt pochvaluje právě proto, že hry jako Majesty chybí, ale jiní jsou zase zklamaní z přílišného kopírování originálu a malého posunu vpřed. Buď jak buď, skutečné třetí Majesty neexistuje a možná ani nikdy nevznikne, takže darovanému koni…
Steam – 600 korun
RV There Yet? – Bláznivý kooperativní výlet s karavanem
Lákalo vás vyrazit si někam karavanem? Mě taky! Tedy do chvíle, než jsem to zažil a zjistil, že se s tím „autobusem“ málokde dostanete. Na spoustě míst taky nejsou rádi, že tam stojíte a chrníte a ve výsledku to není vůbec tak pohodlné, jak leták sliboval…
Ale nechme smutnou realitu za sebou a pojďme se pořádně pobavit s velmi nevážnou videohrou RV There Yet?, která je prvním potvrzeným hitem dnešního seznamu. Velmi kladné hodnocení od více než 2 tisíc hráčů znamená, že najít si partu kamarádů a vyrazit s nimi na výlet starým obytňákem je opravdová zábava.
Hra je plná piva, cigaret a na fyzice založené hratelnosti. Jeden z vás řídí, ostatní se jen vezou a věnují se zdraví škodlivým látkám. No jo, ale jak se dostat přes ten uzoučký most? Všichni ven a hlaste mi (s voice chatem ovlivněným vzdáleností mezi hráči), kde mám kola! Uf dali jsme to, ale jak se dostat přes tuhle propast? Udělejte mi z támhletěch prken rampu…
No a pak nastane celá řada situací vyžadujících starý dobrý naviják. A ano, nepovede se vám to, karavan se zřítí a rozletí na součástky. No tak je posbíráte, namontujete zpátky, opravíte, co půjde a jede se dál! Zkrátka vydařený roadtrip pro partu přátel. Nevěříte? Tak se jen začtěte do „recenzí“ na Steamu, protože už ty jsou samy o sobě…
Steam – 190 korun
Sunken Engine – Opravujte lodě a snažte se nezbláznit
A zase ten Lovecraft! Už ani nespočítám, v kolika Radarech si našel své místo… A i tentokrát je zasloužené. Sunken Engine je totiž zase něco úplně jiného, čemu se podařilo spojit hororové téma plné temných bytostí z hlubin vesmíru i oceánu s hratelností, kde byste to zkrátka vůbec nečekali.
Je to totiž simulátor opravny lodí! Do vašeho malého přístavu denně míří řada lodivodů, kteří potřebují dát do pucu svou bárku před další děsuplnou plavbou. Takže berete do ruky mop a jdete umýt skvrny, o jejichž původu se nechcete ani domýšlet. Tamhle je potřeba vyměnit prkna v podlaze, nepříjemně blikající žárovka sice vytváří skvělou atmosféru, ale nová přece jen lépe poslouží v temnotách moří.
Pak to ještě bude chtít škrabku a zbavit se všech těch škeblí, které navíc můžete později prodat kolemjdoucím spolu s jinými poklady, které vyplavilo moře. Za utržený zisk si vylepšujete nástroje i celou dílnu a odemykáte licence pro práci na větších plavidlech.
No a do toho všeho se snažíte nezešílet. Z toho, co vidíte, vám půjde hlava kolem a když si nedáte pozor, začnete ztrácet příčetnost a vídat věci, které mají zůstat skryté. Zkrátka premisa, která si už v předběžném přístupu zaslouží pozornost každého příznivce divných, originálně splácaných her.
Steam – 235 korun
Demo k dispozici.
V předběžném přístupu na zhruba 6 měsíců.
Darkenstein 3D – Vzpomínka na retro střílečky. Zdarma. Bez zádrhelů
Určitě vám nemusím vysvětlovat, odkud pach krve vane. Darkenstein 3D svým názvem dává jasně najevo, jaké akční střílečce z počátku 90. let minulého století vzdává hold (pro ty, kteří na světě nejsou ještě tolik dekád, je to tahle).
Je to staré dobré střílení nacistů v novém, ale retro kabátku. Jste Hobo Guy, Američan s brokovnicí za nepřátelskou linií hledající svého psa Gunthera. Nacisti ho unesli, takže tahle válka je najednou velmi osobní…
Lehkou nadsázku doprovází rychlá akce, která staví na hráčském umu stejně jako hry před 30 lety. Autor projektu zkrátka chce uctít celou kulturu devadesátkových stříleček a pojal to s takovou grácií, že za svou kvalitní práci nechce ani korunu.
Darkenstein 3D je skutečně zdarma bez jakýchkoliv mikrotransakcí. A to hru dokonce vydává slavné studio MicroProse! Ukázková ukázka pravé lásky ke hrám. Autora momentálně můžete podpořit jedině nákupem soundtracku, ale už se chystá jedno malé placené rozšíření, na které ovšem naváží velké příběhové dodatky, za něž ale prý nebudete platit nijak velké peníze.
Steam – zdarma
Becastled – Moderní tower defense ve stylu Strongholdů
Jestli máte po čase zase chuť být tím, kdo není agresorem, ale jen se před někým takovým brání, pak není nic lepšího než nainstalovat cokoliv z žánru tower defense, třeba z early accessu vyskočivší fantasy Becastled.
Dostanete kousek země, jednu hlavní budovu a chvatně se pustíte do shánění zdrojů na výstavbu prvních palisád. Jakmile je vaše centrála v bezpečí, bude to potřebovat nějaká ta kasárna, verbovat vojáky a lučištníky a ty nasázet do postupně rostoucích věží.
Přečkáte první noc plnou útoků, abyste se pustili do stavby pastí, rozšiřování vašeho území o nové budovy a celkové budování města, zatímco se snažíte ubránit čím dál tím nebezpečnějším útokům. Nic objevného, ale malebná grafika spolu s faktem, že her podobných sérii Stronghold tolik není, dělají z Becastled lákavou strategii.
Steam – 475 korun
PlayStation 4/5, Switch – 599 korun
Xbox One/Series – 719 korun
Cut That Wire – Koncentrovanější Among Us – blafujte a nevybuchněte
Pamatujete si ještě na Among Us? Prostý koncept tajných rolí známý především ze stolní zábavy vzal před lety nejen videoherní svět útokem. Dnes se o tom už tolik nemluví, ale možná znovu začne. Cut That Wire je totiž žhavým kandidátem na skrytý hit, který se ale teprve potřebuje prosadit.
Je to ryze multiplayerová hra, ve které prostě a jednoduše nemůžete věřit nikomu. Hráči sedí u jednoho stolu, každému na hrudi tiká bomba s časem prozrazujícím přesný moment vaší smrti. A podobně jako v hororové sérii Saw či seriálu Alice in Borderlands tu hrajete hry, abyste si tím zachránili život.
Všechny jsou navíc založené na blafování (a často na vyloženě známých principech). To proto, že je mezi vámi zrádce, který chce, aby bomby vybuchly. A vy se ho hlasováním můžete pokusit vyšachovat.
Stejně tak prostě můžete popadnout nůžky a přestřihnout některý z drátů na své bombě a pokusit si zachránit život předčasně, ale opravdu to risknete?
Steam – 165 korun
Escape from Duckov – Naprosto nečekaný hit na poli extrakčních stříleček
Když na mě poprvé vyskočila zmínka o hře nesoucí název Escape from Duckov, neměl jsem ani chuť na článek kliknout. Pomyslil jsem si, že někdo zase rychlozkvasil střílečku, která nebude moc hezká, ani trochu dobrá a bez ostychu vykrade systémy hry Escape from Tarkov. Jenomže ono je to všechno úplně jinak.
Tvůrci sice zvolili název vyvolávající kontroverzi, ale jinak byste tu Tarkov hledali docela marně. Barevný low-poly svět viděný z dálky shora je obývaný skutečně kachnami a ano, jde tu o to vyrazit na mapu, střílet po všem, co se hýbe, naplnit si kapsy lootem a pak se dostat do bezpečí základny dřív, než vás někdo zabije a o loot připraví.
Ale obrovským a zcela zásadním rozdílem je, že je to singleplayerová hra, což je pro hráče jako já, tedy žertem bez přátel či touhy být kompetitivní, opravdu skvělá zpráva. Prostě se sami vydáváte do světa, který – ač obývaný umělou inteligencí – je nemilosrdný a nebezpečný.
Lootu je obrovité množství, zejména vás bude zajímat přítomnost více než 50 upravitelných zbraní. Další loot vám pomůže vylepšovat vaši základnu, kde si vyrobíte nejrůznější zařízení vedoucí k výrobě dalšího vybavení.
Nechybí RPG prvky, odemykání nových oblastí mapy, nebezpečnější noc, příběhové úkoly a zkrátka obsah, který má vystačit na alespoň 50 hodin až překvapivě kvalitní zábavy. V úvodu článků Pod radarem se ptáme, zda se některá z obsažených her stane skrytým klenotem. O Escape from Duckov už není třeba polemizovat – milionové prodeje a desítky tisíc hráčů právě teď ve hře z ní dělají jeden z nejpřekvapivějších hitů letošního roku.
Steam – 440 korun