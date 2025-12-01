Nejčtenější články týdne – Tarkov a výhled her roku

Zcela určitě mezi nejčtenější články uplynulého týdne patří shrnutí vítězů a nominaci The Game Awards. Nejen nostalgická, ale i kritická vlna reakcí se zvedla po recenzi finální verze Escape from Tarkov. Kromě herní scény jsme se podívali i na budoucnost technologických inovací s novým modelem hybridu PC a konzole od Valve – Steam Machine, či zpátky do minulosti s objeveným prototypem Fallout: New Vegas.
Nejčtenější články týdne
The Game Awards: Nejlepší hry let 2014–2024
A co ostatní ankety?
Tormented Souls 2 – recenze hororové nostalgie
Návrat statické kamery
Připravte si peněženky. Steam Machine nebude levná
Kolik byste za krabičku dali?
Escape from Tarkov – recenze pionýra extrakčních stříleček
Když osm let nestačí
Fallout: New Vegas povstává z radioaktivního popela. Nadšenci objevili betu plnou nového obsahu
RPG mohlo vypadat úplně jinak
Redakce doporučuje
Zemřela tvář mnoha her a televizních obrazovek, Udo Kier
OD měl začít natáčet na jaře
Call of Duty: Black Ops 7 má oproti konkurenci mizerný start
A kdo za to může?
Recenze Legion Go S: Vyzyvatel Steam Decku s větším displejem a vyšším výkonem
Když nechcete Steam Deck ani ROG Ally
Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz
Inspirace z našich herních doupat
Pod radarem: Podmaňte si zbraňový průmysl, vyhlaďte emzáky a zkuste netradiční práce
Metroidvanie, akční horor, tower defense…
Videa
