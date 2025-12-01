Nejčtenější články týdne – Tarkov a výhled her roku
zdroj: Nikita Buyanov

Nejčtenější články týdne – Tarkov a výhled her roku

1. 12. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Zcela určitě mezi nejčtenější články uplynulého týdne patří shrnutí vítězů a nominaci The Game Awards. Nejen nostalgická, ale i kritická vlna reakcí se zvedla po recenzi finální verze Escape from Tarkov. Kromě herní scény jsme se podívali i na budoucnost technologických inovací s novým modelem hybridu PC a konzole od Valve – Steam Machine, či zpátky do minulosti s objeveným prototypem Fallout: New Vegas.

Nejčtenější články týdne

The Game Awards
The Game Awards: Nejlepší hry let 2014–2024
A co ostatní ankety?
Tormented Souls 2
Tormented Souls 2 – recenze hororové nostalgie
Návrat statické kamery 
Steam Machine
Připravte si peněženky. Steam Machine nebude levná
Kolik byste za krabičku dali?
Escape from Tarkov
Escape from Tarkov – recenze pionýra extrakčních stříleček
Když osm let nestačí
Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas povstává z radioaktivního popela. Nadšenci objevili betu plnou nového obsahu
RPG mohlo vypadat úplně jinak

Redakce doporučuje

OD
Zemřela tvář mnoha her a televizních obrazovek, Udo Kier
OD měl začít natáčet na jaře
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 má oproti konkurenci mizerný start
A kdo za to může?
Lenovo Legion Go S
Recenze Legion Go S: Vyzyvatel Steam Decku s větším displejem a vyšším výkonem
Když nechcete Steam Deck ani ROG Ally
Mariah Carey Fortnite
Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz
Inspirace z našich herních doupat
Cowboy Life Simulator
Pod radarem: Podmaňte si zbraňový průmysl, vyhlaďte emzáky a zkuste netradiční práce
Metroidvanie, akční horor, tower defense…

Videa

zdroj: Youtube

zdroj:Youtube

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2

Nejnovější články