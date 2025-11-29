Pod radarem: Podmaňte si zbraňový průmysl, vyhlaďte emzáky a zkuste netradiční práce

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Total Chaos – Hororová střílečka vycházející z Doomu II
Na počátku všeho byli nadšenci, kteří se rozhodli v enginu hry Doom II vytvořit vlastní hororovou střílečku. A dneska tu máme její plnou verzi, která se zbavila nálepky modifikace a stala se plnohodnotným samostatným titulem. Přivítejte Total Chaos.
Hra vás skrze bouři zavede na odlehlý ostrov Fort Oasis, kde vám jednoduše půjde o život. Hlavní předností hry je bezesporu právě ostrov, který je pořádně temný, plný odstínů šedé a skýtá místy až neskutečně úžasné lokace dokazující, že autorům nechybí fantazie.
Herně tu budete především prozkoumávat prostředí, číst si útržky příběhu a hledat vzácné zdroje, s jejichž pomocí si vyrobíte zbraně – od těch chladných, jako jsou krumpáče a kladiva, po nejrůznější palné. Pokud se rádi bojíte, ale nechcete jen další walking simulátor, pak směle běžte rozpoutat totální chaos!
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 600 korun
Demo k dispozici
Xenopurge – Staňte se operátorem vojenské jednotky ve vesmíru plném vetřelců
Sedíte si hezky v teple v kanceláři, koukáte na azurovou záři monitoru a sledujete, jak se modré tečky s kódovým označením blíží k červeným tečkám. Pokud zmizí červená tečka, je vše v pořádku. Pokud však ta modrá, právě jste přišli o jednoho vojáka.
Xenopurge je zvláštní druh auto-battleru. Jste operátor, který má jen omezené rozkazy. Vojáci jako takoví se jim samozřejmě snaží vyhovět, ale jsou na to sami – toulají se po chodbách, prohledávají místnosti a když spatří nepřítele, pustí se do boje.
Takto plníte misi za misí, dokud vaše celá jednotka nepadne a vy tak nezvládnete zachránit lidstvo před mimozemskou hrozbou. Naštěstí jsme v žánru roguelite, takže po nezdaru najmete nové rekruty, vybavíte je, vylepšíte a sami si odemknete nové rozkazy, abyste se příště dostali dále. Každý pokus by přitom měl zabrat cca hodinu, takže si hru můžete patřičně dávkovat.
Steam – 300 korun
Demo k dispozici
Cleared Hot – Střílečka ze staré školy s helikoptérou a zábavnou fyzikou
Docela specifický žánr „helikoptérových/stíhačkových stříleček“ byl kdysi nedílnou součástí knihoven mnoha hráčů. Doba ale pokročila a tyto hry prakticky vymizely, respektive docela dobře se zabydlely na mobilech. Teď je tu ale moderní retro v podobě Cleared Hot, které si už v předběžném přístupu pochvaluje 97 % z téměř 1 500 hodnotících hráčů.
Kouzlo je samozřejmě částečně v nostalgii, ale Cleared Hot mnohem víc boduje díky fyzice. Se svým vrtuníkem, respektive jeho magnetickým hákem můžete ze země zvednout prakticky cokoliv. Můžete si tak ze základny vzít s sebou tank, použít kontejner jako bourací kladivo nebo jednoduše házet samotnými nepřáteli.
Do toho se neustále uhýbáte střelám, a můžete dokonce navést naváděnou střelu zpátky na jejího střelce a užít si destrukci. Můžete tu i převážet vojáky, přistávat a nechávat je na pozicích, aby bránili vaši základnu.
Nechybí vylepšování jedné z osmi různých helikoptér, absolvování misí ve dne i v noci, a zatímco nyní je možné hrát jen v texaské poušti, tak časem si zalétáte i nad džunglí, městy a nad Arktidou. Ale už teď se nám tu rodí moc pěkný sleeper hit.
Steam – 430 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců
Military Incremental Complex – Automatizační výroba armádního zboží v designu starých Windowsů
A máme tady další parádní inkrementační hru ve správně odpudivém (tedy z jistého pohledu krásném) vizuálním provedení oken ze starých, dnes už opravdu starých Windows. Klikáte, vyrábíte, vyděláváte a automatizujete. A co vyrábíte? Zbraně, výbušniny, armádní vozidla… zkrátka žádné panenky ani čokoládu.
Hra má klasickou rostoucí křivku. Nejprve vlastním klikáním vyrábíte jen nábojnice, kdy si musíte nakupovat její jednotlivé části a ty klikáním spojovat. Zdlouhavé a výdělek se sotva počítá na centy. Ale jakmile odemknete první upgrade, začne se nábojnice vyrábět sama, a vy už je pak jen prodáváte po stovkách a odemykáte další vylepšení.
Každé nové zboží má specifický postup výroby. Zbraň kupříkladu musíte pohybem myši nabít, zatímco při sestavování Humvee montujete kola zakroužením myši. Ale nakonec stejně vše zautomatizujete a budete se posouvat dál a dál.
Hra Military Incremental Complex je totiž až překvapivě komplexní, kdy začnete těžit vlastní zdroje z celého světa, budovat továrny na jejich zpracování, investovat do konkurenčních firem, a dokonce se dostanete i do parlamentu, kde budete měnit zákony ve prospěch svého zbrojařského průmyslu. Návykovost v pravém slova smyslu.
Steam – 235 korun
Demo k dispozici
Constance – Krásná metroidvanie, kde je vaší zbraní štětec
Nejnovější přírůstek mezi metroidvanie se jmenuje Constance. Je to ručně kreslená 2D plošinovka, na kterou je jednoduše radost pohledět, a pokud si libujete ve výzvách, pak by vás mohla uspokojit i po herní stránce.
Skáčete po plošinkách, vyhýbáte se nástrahám, odrážíte se od svého štětce a mlátíte s ním nejrůznější monstra, která zaplnila souvislý, ale nelineárně odemykaný svět. Svět, který odráží osobnost titulní Constance skrze náčrty.
Ty si zaznamenáváte do svého deníku a slouží jako vylepšení vaší postavy, které můžete dále dokreslovat a tím ještě umocňovat své schopnosti. Příběh se pak točí okolo vaší minulosti, tvořivosti, vnitřního boje, jsou tu otázky kariéry i smyslu života.
Steam – 470 korun
Monsters are Coming! Rock & Road – Braňte pohybující se pevnost v tower defense survivoru
Nevím, co by se muselo stát, aby náhodou v dalším týdnu nevyšla žádná nová variace na žánr zpopularizovaný hrou Vampire Survivors. Nicméně Monsters are Coming! Rock & Road na to jde zase trochu jinak a nemálo lákavě.
Ano, jsou tu nesmyslně velké hordy nepřátel a svou postavu obdařujete nejrůznějšími schopnostmi a typy útoků, abyste je odrazili. Ale to není to hlavní. Tím je totiž vaše pevnost, která se neustále pohybuje kupředu a podobně jako „payload“ v Overwatchi se ji snažíte dostat co nejdál.
Takže zatímco vy zabíjíte venku monstra, sama pevnost se před nimi brání. A mezi tím, co vraždíte, těžíte zdroje, s jejichž pomocí si pevnost vylepšujete hezky za pochodu – a to nejen po funkční stránce, ale vyloženě ji rozšiřujete. No ještě řekněte, že vás to vůbec neláká…
Steam, Xbox Series – 220 korun
Bonus – Tři simulátory ze života, aneb kovbojové, ajťáci a války skladů
Na samotný závěr dnešního Pod radarem jsem si pro vás přichystal hned trojici nových her z mého velice oblíbeného (trochu guilty pleasure) žánru relativně divných simulátorů. V uplynulém týdnu se totiž sešel simulátor života kovboje, ajťáka i vzrušujícího koníčku s vykupováním opuštěných skladů. Tak pojďme na to!
Cowboy Life Simulator
Život kovboje není jen o koňském hřbetu a boji s bandity, což oboje ve hře najdete. Ale v případě tohoto simulátoru se chcete primárně usadit, pořídíte si farmu a pustíte se do craftingu, budování a samozřejmě pěstování plodin. Nechybí průzkum mapy, seznamování se s místními, obchodování…
Steam – 450 korun
V předběžném přístupu na jeden až dva roky
IT Specialist Simulator
IT Specialist Simulator není jen další PC Building Simulator, protože tady skutečně půjde primárně o software. Vyzkoušíte si práci jako help desk, administrátor, správce serverů a sítí, ale podíváte se i do terénu jako technik. Tvůrci se kasají, že simulace je tak hluboká, že by vám z ní nabyté zkušenosti měly být k užitku i ve skutečném světě, ale já bych se jen na jejím základě v sítích velkých firem raději nešťoural…
Steam – 333 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na dva až tři roky
Storage Hunter Simulator
V této hře ožívá legendární televizní show Válka skladů. Tedy budete chodit od aukce k aukci, kupovat obsah opuštěných skladů a prodávat tisíce nalezených předmětů. Řešíte nákup větších vozidel, abyste vše dokázali odvézt najednou a směřujete k otevření vlastního obchodu s použitým zbožím. A celé si to můžete dát v kooperaci.
Steam – 600 korun
Demo k dispozici