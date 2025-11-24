Připravte si peněženky. Steam Machine nebude levná

Valve definitivně potvrdilo, že jejich plánovaný hybrid mezi konzí a PC – Steam Machine – nebude nijak dotovaná. Jinými slovy: připravte si peněženky, protože cenově půjde spíš o prémiový hardware.
Když Valve na začátku měsíce vytáhlo z rukávu koncept Steam Machine, spekulovalo se, že firma míří přímo proti konzolím a chce urvat část publika PlayStationu a Xboxu. Jenže do téhle skládačky zapadá jeden dost nepříjemný a zásadní dílek, kterým je cena.
Dlouho se spekulovalo, že by Valve mohlo jít cestou Sony a Microsoftu a kusy hardwaru dotovat alespoň na začátku životního cyklu s tím, že se jim to vrátí na prodeji her a příslušenství. Ostatně tak se to už léta děje právě u konzolí. Logiku by to mělo už třeba proto, že si Valve ze Steamu bere třicet z každé prodané hry, navíc chystají ovladače, VR headset i další hračky, které by se ke Steam Machine hodily do výbavy.
Jenže nakonec to vypadá, že Valve žádný hardware dotovat nebude. První signály přišly ve chvíli, kdy inženýr Yazan Aldehayyat mluvil o tom, že cena bude srovnatelná s tím, co by stálo PC s podobnými parametry. Pak se přidal i známý tech guru Linus Tech Tips, který naznačil, že když mezi lidmi z Valve zmínil cenovku okolo pěti stovek dolarů, nálada v místnosti poněkud poklesla.
Programátor Valve, Pierre-Loup Griffais pak v podcastu Friends per Seconds odpověděl na rovinu, že dotace se nekonají. Podle Griffaise se zařízení bude řídit běžnou logikou PC trhu. Valve prý chce nabídnout dobrý poměr výkonu a ceny, ale bez jakéhokoli prodělku na prodaném kusu kusu. Důraz kladou na faktory, které si běžný domácí stavitel PC jen tak sám neudělá – miniaturní rozměry, minimální hlučnost a také integraci vychytávek jako HDMI CEC nebo pečlivě řešený bezdrát se čtyřmi anténami kvůli stabilnímu používání více Bluetooth ovladačů najednou.
Bez dotace a s aktuálními zprávami o zdražení pamětí od Samsungu se začíná šuškat, že Steam Machine by mohla stát osm až devět stovek dolarů, tedy v přepočtu skoro 17 až 19 tisíc korun.