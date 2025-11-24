Call of Duty: Black Ops 7 má oproti konkurenci mizerný start
Call of Duty: Black Ops 7 má oproti konkurenci mizerný start

Výroční dojné krávě od Activisionu se letos příliš nedaří. Evropský start Call of Duty: Black Ops 7 výrazně ztrácí na konkurenci v podobě Battlefieldu 6. Podle analýzy byznysové platformy Game Sales Data CoD na starém kontinentě v prodejích zaostává za Battlefieldem o 63 %.

Podle analytiků z Ampere Analysis, jejichž výstupy zpracoval server The Game Business, se celkově letošní díl slavné vojenské střílečky prodává o polovinu méně než loňské Black Ops 6. Nepomohl ani fakt, že více než čtvrtina hráčů CoD přešla ke konkurenci, což byla přesně strategie EA, která chtěla novým dílem Battlefieldu mířit právě i na hráče Call of Duty.

Black Ops 7 mezitím sbírá spíše negativní metály – uživatelské hodnocení na Metacriticu spadlo až na úroveň, která z Black Ops 7 dělá vůbec nejhůře přijatý díl Call of Duty v historii série. Hře je vytýkaná vůbec nejhorší singleplayerová kampaň v bohatém repertoáru značky, byť multiplayer je opět zábavný a přesně takový, jaký byste čekali.

Jestli letošní výsledky značí postupný pád lukrativní značky, je zatím brzo soudit. Je totiž nutné dodat, že prodeje zkresluje jedna zásadní věc – hra je součástí Game Passu, pokud máte předplacenou nejdražší variantu Ultimate. Spousta lidí tak nemá důvod kupovat klasickou krabici či digitální kopii a raději sáhne po předplatném. I přes slabší čísla se taky Black Ops 7 v evropském žebříčku prodejů drží na samotné špici – podle GSD jde o nejprodávanější titul týdne, a to jak v počtu prodaných kusů, tak v tržbách.

Možná jsme ale svědky první jiskry, která odstartuje požár, v němž Call of Duty nakonec shoří... nebo alespoň zažehne tolik nutnou změnu v přístupu k vývoji, donutí značku k přehodnocení cílů a větším změnám.

Od nás si nejnovější díl vojenské střílečky odnesl sedmičku. Michal Krupička píše: „Call of Duty: Black Ops 7 přináší skvěle vyladěný multiplayer a solidní zombie mód, ale potápí ho jedna z nejslabších kampaní v historii série. Evoluce pohybu, perků i sdíleného postupu potěší, futuristické zasazení však ubírá na filmové atmosféře a kooperativní kampaň selhává jak příběhově, tak designově. Výsledkem je výrazně nevyrovnaný ročník, který září v PvP, ale zklamává všude jinde.“

