Zemřela tvář mnoha her a televizních obrazovek, Udo Kier

Do filmového i herního světa dorazila smutná zpráva – zemřel herec Udo Kier, známý mimo jiné z chystaného projektu OD od Kojima Productions. Německému rodákovi bylo 81 let a během bohaté kariéry se objevil v desítkách filmů, seriálů i videoher.
Informaci magazínu Variety informaci potvrdil Kierův partner Delbert McBride. Herec zesnul v neděli ráno v nemocnici v Palm Springs, okolnosti úmrtí zatím nebyly blíže komentovány.
Na obrazovkách a plátnech se Kier objevoval od poloviny šedesátých let, kdy začínal v seriálu Road to Saint Tropez. Během kariéry spolupracoval s Andym Warholem, často se objevoval v upírských filmech a v devadesátkách se mihnul ve snímcích jako Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Armageddon, Blade, Johnny Mnemonic nebo Melancholia.
Známý byl ale také hráčům po celém světě. Fanouškům strategií se nesmazatelně zapsal jako Yuri z Red Alertu 2 a následného datadisku Yuri's Revenge. V Call of Duty: WWII ztvárnil doktora Petera Stauba a v psychologickém hororu Martha is Dead postavu německého generála Ericha.
I’m at a loss for words. It all happened far too suddenly.— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2025
Because of the strike, we weren’t able to shoot “OD” for a long time, and we were forced to reschedule to next year. Even during that time, Udo and I exchanged emails frequently. We stayed in close contact. When we met in… pic.twitter.com/aRpP1i38CE
Jedním z jeho posledních plánovaných projektů bylo OD, chystaný horor od Hidea Kodžimy. Kier se měl objevit v jedné z hlavních rolí po boku hereček Hunter Schafer a Sophie Lillis. Podle Kodžimova vyjádření ale měl herec teprve na jaře začít natáčet. Není tedy jasné, jestli roli nakonec nepřeobsadí, nebo bude pouze upozaděna s využitím již existujících materiálů.