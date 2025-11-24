Zemřela tvář mnoha her a televizních obrazovek, Udo Kier
zdroj: Kojima Productions

Zemřela tvář mnoha her a televizních obrazovek, Udo Kier

Xbox Series

24. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Do filmového i herního světa dorazila smutná zpráva – zemřel herec Udo Kier, známý mimo jiné z chystaného projektu OD od Kojima Productions. Německému rodákovi bylo 81 let a během bohaté kariéry se objevil v desítkách filmů, seriálů i videoher.

Informaci magazínu Variety informaci potvrdil Kierův partner Delbert McBride. Herec zesnul v neděli ráno v nemocnici v Palm Springs, okolnosti úmrtí zatím nebyly blíže komentovány.

OD - KNOCK Teaser Trailer
Novinky
Kodžimův horor OD ukázal tříminutový teaser, podobnost s P.T. nezastírá

Na obrazovkách a plátnech se Kier objevoval od poloviny šedesátých let, kdy začínal v seriálu Road to Saint Tropez. Během kariéry spolupracoval s Andym Warholem, často se objevoval v upírských filmech a v devadesátkách se mihnul ve snímcích jako Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Armageddon, Blade, Johnny Mnemonic nebo Melancholia.

Známý byl ale také hráčům po celém světě. Fanouškům strategií se nesmazatelně zapsal jako Yuri z Red Alertu 2 a následného datadisku Yuri's Revenge. V Call of Duty: WWII ztvárnil doktora Petera Stauba a v psychologickém hororu Martha is Dead postavu německého generála Ericha.

Jedním z jeho posledních plánovaných projektů bylo OD, chystaný horor od Hidea Kodžimy. Kier se měl objevit v jedné z hlavních rolí po boku hereček Hunter Schafer a Sophie Lillis. Podle Kodžimova vyjádření ale měl herec teprve na jaře začít natáčet. Není tedy jasné, jestli roli nakonec nepřeobsadí, nebo bude pouze upozaděna s využitím již existujících materiálů.

Smarty.cz
Tagy:
horor adventura psychologický
Zdroje:
Variety
Hry:
OD
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer

Nejnovější články