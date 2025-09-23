zdroj: Kojima Productions

Kodžimův horor OD ukázal tříminutový teaser, podobnost s P.T. nezastírá

23. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Během speciálního livestreamu k desátému výročí studia Kojima Productions jsme se dočkali nového pohledu na chystaný projekt OD. Na pódiu se vedle Hidea Kodžimy objevil i šéf Xboxu Phil Spencer a společně uvedli tříminutovou upoutávku v Unreal Enginu 5.

Téma
Hideo Kodžima: Legendární vývojář, který 40 let nešlápnul vedle

Trailer představil hlavní postavu, kterou ztvárňuje herečka Sophia Lillis. Žena vstupuje do potemnělého, tísnivého pokoje a přibližuje se k malému stolku s komplikovaným svíčkovým aranžmá. Když začne svíčky zapalovat, atmosféra se rychle mění v hororovou noční můru – podivné zvuky a jiné děsivé jevy dávají najevo, že se něco zlého probouzí.

Kodžima opět zdůraznil, že OD bude stát na pomezí filmu a hry, i když detaily zatím tají. Phil Spencer k tomu pouze dodal, že připravovaný titul přinese inovace v hratelnosti, příběhu i zapojení hráčů. Microsoft zároveň Kojima Productions poskytuje technickou podporu při vývoji.

Přestože Kodžima upozornil, že nejde o hru o zapalování svíček, také poměrně vtipně dodal, že nás čekají momenty, kdy si „pravděpodobně znečistíme spodní prádlo“. Hra ponese podtitul Knock, který podle autora souvisí s jeho osobním strachem z nenadálého zaklepání na dveře. Není přitom těžké si povšimnout nápadné podobnosti s legendárním hratelným teaserem P.T. – kamera z pohledu první osoby, strašidelné zvuky a pomalu gradující děsivá atmosféra ke srovnání přímo vybízejí.

OD bylo oficiálně oznámeno v roce 2023 a kromě Sophie Lillis si v něm zahrají také Hunter Schafer a německý herec Udo Kier. Do vydání má projekt ještě daleko, byť se Kodžima k aktuální fázi vývoje nevyjádřil. Už nyní je ale jasné, že půjde o jeden z těch pozoruhodnějších hororových experimentů.

Tagy:
horor adventura psychologický
Zdroje:
Kojima Productions
Hry:
OD
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
