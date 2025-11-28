Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz

Vánoce se blíží a s nimi i každoroční dilema, čím vlastně potěšit své blízké, aby dárek neskončil po svátcích zapomenutý v šuplíku. Proto jsme dali dohromady redakční výběr tipů, které kombinují radost, praktičnost i osobní zkušenost. Od chytrých technologií přes zážitky, knihy a kreativní dárky až po věci, které možná na první pohled neohromí, ale v každodenním životě udělají obrovskou službu.
Jakub Malchárek
Kuchařka podle Zaklínače
Přestože nejsem kdovíjaký fanda všelijakých herních kuchařek, pokaždé, když jsem vařil podle oficiální zaklínačské kuchařky, vznikl z toho gourmet pokrm, za který bych se neštítil platit v těch nejvyhlášenějších restauracích.
Jídla nejsou divoce exotická a jde převážně o promyšlené mutace tradičních pokrmů, ze kterých si vybere úplně každý – od těstovin přes zvěřinu, dezerty až po koktejly. I když jsou některé postupy poměrně pokročilé, v kuchařce recepty najdete vysvětlené hezky srozumitelně a poradí si s nimi dle mého i začátečníci. Velmi příjemné je, že často vaříte z běžně dostupných surovin.
Jasně, polévku z červené řepy a třešní teď v listopadu asi těžko uděláte, ale s trochou plánování dokážete vyčarovat pokrmy, po kterých se bude olizovat celá rodina a v mnoha případech u nich nemusíte strávit celé dopoledne v kuchyni u plotny. A vůbec nejlépe samozřejmě uděláte, když takto obdarujete své drahé polovičky a už si budete jen vychutnávat výborné plody jejich práce.
Chytré hodinky
Fitka bývají v lednu plná nováčků a navrátilců, kteří jsou po svátečním přejídání nebo dlouhodobé nespokojenosti se svoji postavou rozhodnuti s tím něco udělat – shodit pár kil, zlepšit kondičku, vysekat konečně ten pekáč buchet do plavkové sezóny.
Pokud víte o někom, kdo hodlá žít zdravěji a sportovat, můžete dotyčného obdarovat chytrými hodinkami nebo chytrým náramkem. Důvod je prostý – sledování spálených kalorií. Byť by se daly vést sáhodlouhé debaty o přesnosti jednotlivých modelů, počítání kalorií je pro úspěšné zhubnutí (anebo nabrání hmoty, na to taky nezapomínejme) nutnost a k tomu právě dopomohou chytré hodinky.
Nemusíte hned sahat po Apple Watch Ultra 3, na výběr je obrovská škála značek, druhů a modelů v cenových kategoriích od několika stovek po desetitisíce. Do začátku klidně postačí právě třeba chytré náramky a krokoměry. Jde ale o šikovný nástroj, který pomáhá budovat zdravé životní návyky a hlavně konzistenci, která je pro změnu životního stylu zásadní.
Nintendo Switch 2
Druhý Switch jsem kupoval po půl roce od vydání přestože jeho předchůdce patří mezi mé nejoblíbenější konzole vůbec. Zkrátka jsem nějak neměl potřebu a chyběl mi nějaký killer titul, kterým bylo třeba Breath of the Wild. Jenže od pořízení se mi Switch 2 stal nenahraditelným společníkem.
Jasně, na výběr je spousta alternativ v podobě výkonnějších handheldových PC, ale jako jednoduchá konzole, ve které se nemusíte zabývat nastavením výkonu a podobě, funguje bezchybně. Jsem pevně přesvědčený o tom, že Switch se Zeldou vykouzlí úsměv na tváři a očarování z videoher úplně každému.
Je to taky ideální dárek do rodiny díky přítomnosti spousty rodinných exkluzivit od Nintenda od Mario Kart až po Mario Party – velmi dobře to tak může být právě ten dárek, který nadělíte potomkovi, ale skrytě víte, že je hlavně pro vás… a takové jsou nejlepší!
Puzzle z fotky
Jestli s partnerem či partnerkou rádi skládáte puzzle, jistě uděláte radost puzzle se společnou fotkou! Debatám o fotogeničnosti je konec, nyní můžete řešit, kdo je puzzlegenický.
Princip dárku je obsažený v názvu, existuje celá řada služeb, která vámi poskytnutou fotku použije jako obrázek ke skládačce o různých počtech dílků – od pár desítek pro děti až třeba po dvoutisícové puzzle nebo i koláže hned z několika fotek.
Jde tak o ideální příležitost zvěčnit třeba nějakou z vašich fotografií z dovolené a místo nudného zarámování si s ní můžete ještě užít sváteční relaxační pohody při skládání.
Šárka Tmějová
Lego
Asi se budu opakovat, ale troufám si říct, že neznám prakticky nikoho, komu by dánská stavebnice pod stromečkem neudělala radost, napříč věkovými i mnoha jinými kategoriemi. Ano, už existuje i replika domu Cullenových ze Stmívání, jež odbourává odpor i u těch posledních milovnic krajkových deček, kterým kavárna z Přátel a Bradavické hrady nebyly dost dobré.
Lego navíc v posledních letech naskočilo na herní a retro vlnu, a tak letos můžete nadělovat třeba Game Boy, malinký arkádový automat nebo stylový gramofon i s květinovou výstavkou, která může doplnit stávající botanickou kolekci.
Výběr stavebnice můžete snadno přizpůsobit i svým finančním možnostem, takže nemusíte rovnou pořizovat strom Deku ze Zeldy za bezmála osm tisíc, protože ruku na srdce, kdo z nás má doma dost místa na výstavku téhle famózní Hvězdy smrti? Spoustu parády a radosti napáchají i menší sady, které váš rozpočet nezruinují. Když nevíte, Lego!
Kvalitní ergonomická židle
Dlouhé hodiny u počítače si vybírají svou daň a záda dostávají pořádně zabrat. Kvalitní židle je proto jedním z nejlepších „neviditelných“ dárků – člověk si často neuvědomí, jak moc ji potřebuje, dokud ji nedostane. Na druhou stranu, je lepší si ji předem vyzkoušet na vlastní pozadí a sebelepší posezení stejně nevyváží absenci fyzické aktivity.
Dobrá židle nabízí nastavitelné područky, bederní opěrku, možnost náklonu a prodyšné materiály - ani ta proklamovaně nejkvalitnější koženka nemá dlouhou životnost a obzvlášť v létě by šlo o řádný danajský dar. V dnešní době ale jinak už můžete vybírat i podle designu a za pohodlí není nutné hned platit nevkusem. Ale kdo chce podsvícení, může mít i podsvícení…
Židle je zkrátka dárek, který asi úplně neoslní na první pohled jako nová konzole, ale obdarovaný jeho přínos jistě docení s každým dalším herním večerem i pracovním dnem, kdy nebude zralý na jógový retreat.
Záložní energie
Ne, teď nemám na mysli powerbanku, byť i ta umí v době chytrých telefonů a handheldů přinést spoustu praktického vděku. S přibývajícím věkem začínám pořád víc fandit spotřebním dárkům a o naší redakci se povšechně ví, že jsme velkými fanoušky kofeinu, zejména pak kávy. Tou nás už několik let zásobuje pražírna Candycane coffee, za jejichž zrnka můžeme směle strčit ruku do ohně (ale už je opražili za nás, takže to není potřeba). V jejich sortimentu vedle klasické zrnkové výběrovky najdete třeba i cestovní TripDrip, bezkofeinové varianty nebo kapsle, a pokud máte v okolí kávového nadšence s baristickými ambicemi, můžete ho poslat třeba na kurz latte artu.
Pokud ale káva nestačí, nebo zkrátka nepatří mezi oblíbené nápoje herních maratonů obdarovaného, přichází na řadu energetické nápoje. Klasiku z regálů supermarketů vynechám (i ty ovšem můžete poskládat do zajímavé degustační sady), dnes už je dostupná celkem široká paleta „hráčských energeťáků“ s vyšším obsahem kofeinu, bez cukru, s přídavkem vitaminů nebo adaptogenů. Složením většinou dost připomínají preworkout, a tak nejširší nabídku najdete mimo na hráče vyloženě zaměřeného GGBoosteru v obchodech se sportovní výživou.
Jestli chcete jít ještě o krok dál, nabízí se různé doplňky stravy na podporu soustředění a energie, mezi hráči třeba populární Madmonq. Kapsle kombinují kofein s L-theaninem, vitaminy skupiny B a dalšími látkami, které mají za cíl dodat energii bez typického „crashe“, třesu rukou a bušení srdce.
Pokud naopak chcete nabídnout zelenější alternativu, nabízí se darovat železné zásoby yerba maté nebo třeba aktuálně tolik populárního čaje matcha. A nakonec můžete různé povzbuzovací varianty zkombinovat v nějakém větším survival balíčku na dlouhé herní večery.
Aleš Smutný
Dobrou knížku
Dobře, tohle asi ode mě není překvapivé a nejspíš to asi není nijak šokující sdělení a nápad, na který byste nepřišlo sami. Knížka je klasický dárek, kterým neuděláte chybu, tedy krom lidí, kteří nečtou, a i ty se můžete pokusit vrátit na cestu normality. Dovolím si tedy dodat k nestárnoucí klasice i několik svých tipů, nicméně si pamatujte, že kniha není nikdy špatný dar, jen si schovejte účtenky, pro případ, že jste podcenili průzkum knihovny obdarovávaného.
Jako první doporučím Malazskou knihu padlých, kterou v opraveném překladu a krásné edici znovu vydává nakladatelství Planeta 9. Původní výtisky jsou k dostání jenom za těžké peníze v aukcích, takže máte možnost si vše nakoupit znovu, respektive poprvé. Malaz řadím mezi bezkonkurenční počiny jak v oblasti fantastiky, tak literatury obecně a vždycky si celou sérii jednou za pár let přečtu znovu. Není to úplně jednoduché čtení, ale zároveň to není žádný Odysseus (ten od Joyce, ne Homéra).
Skvělé jsou SPQR Dějiny antického Říma od Mary Beardové (nakladatelství Grada), které vyšly i v českém překladu a rozhodně stojí za vaši pozornost, i díky její schopnosti napadat dekády staré stereotypy o antice, kterými se ohání nejčastěji ti, kteří jinak ony znalosti nemají příliš hluboké (ale o to více jim věří).
No a ať zamířím do ještě jiné sféry, všechny fandy komiksu musel potěšit fakt, že nakladatelství Crew vydalo v novém velkém formátu a s čerstvou péčí brutální keltský masomlejnek Sláine: Rohatý bůh. Skvělý počin, který patří ke klasikám evropského komiksu. A nikdo neumí malovat svaly tak, jako to dovede Simon Bisley.
MSI Claw 8 AI+
Jak jsem asi před půl rokem řekl: „Teď haním PC handheldy, takže nejpozději koncem roku jeden budu mít“. Nu, stalo se. Ačkoliv můj zájem původně vzbudil Xbox Ally X, nakonec jsem po hlubší rešerši došel k tomu, že MSI Claw nabízí nejnadupanější vnitřek a k tomu plnohodnotné Windows, takže se nemusím trápit s obcházením omezení na jeden obchod a když už vysypu 25 tisíc za PC, které se mi vejde do ruky, tedy obou rukou, nebudu muset přistupovat na stupidní omezení ze strany softwaru.
Popravdě, bylo to docela dlouhé rozhodování, jestli si chci pořídit další „hračku“, tuplem když zapůjčení první generace Steam Decku ve mně zanechalo jen hluboké zklamání. Nakonec jsem po opravdu, opravdu dlouhé rešerši skočil do nedůvěřivého neznáma a pak jsem se nestačil divit. Kvalita mého herního života se rázem zvedla, protože jsem si na Claw nainstaloval tunu her, na které prostě nebyl čas, a hlavně síly v běžném provozu s malým dítětem. Byl jsem překvapený výkonem i tím, jak solidně jde hrát v rozměru, který sice už připomíná surf, ale pořád je to zařízení do ruky nebo batohu.
Prosvištěl jsem nějaké indie záležitosti, na které nebyl čas, k tomu nahodil Red Dead Redemption 2 a nakonec skončil u alternování Kingdom Come: Deliverance 2 s XCOM 2 a No Man’s Sky. Jasně, tohle není zrovna dárek, který byste kupovali kamarádovi, kterého vidíte dvakrát za rok, cenovka vážně není malá, ale pokud máte nějakého příbuzného, který má vše a trpí steskem, že by si zahrál na cestách nebo třeba v posteli a spíš míří na PC hry než na switchové, třeba se domluvíte s dalšími jeho blízkými.
Předplatné podcastu
Co si budeme povídat, podcasty se staly plnohodnotnou součástí života mnoha lidí a zdrojem pravidelných informací nebo zábavy, za kterou se i platí. Ať už se rozhodnete někomu finančně ulehčit tím, že mu na celý rok zaplatíte podcast, který pravidelně poslouchá či sleduje, nebo mu zkusíte otevřít obzory předplacením něčeho, co vůbec nezná, jde o docela elegantní a moderní dárek, který se neztratí.
Z hlediska doporučení je podobně problematické jako doporučování knih, což znamená, že vám tu zkusím nacpat svůj výběr zajímavých kousků. Ze zahraničních vřele doporučuji The Age of Napoleon, který běží už asi milion let a nabízí velmi detailní pohled na éru Napoleonských válek pro zasvěcené i naprosté nováčky. Mimochodem, ještě není hotové ani tažení do Ruska, takže pár dalších let ještě poběží. Stejně tak v rámci dějin určitě zkuste Přepište dějiny, zábavný vhled do historie a omylů o ní, především z 20. století, od dua Stehlík - Groman.
Už pár let harcují nejen s Frodem naši bývalí kolegové Pecháček – Grygar v Tam a zase zpátky. Nevím, kolik z vás osloví můj milovaný Grand Sumo Breakdown, který je, inu, o sumó, ale za něj dám ruku do ohně. Neodolám, abych sem nedal ještě bezuzdné self-promo na náš podcast Raptor Imperialis, který děláme s Kubou o Warhammeru 40,000 (a doporučuji ho prostě proto, že si myslím, že ho děláme dobře). Nikdo byste neměli minout herní podcast Quest, který natáčí pro Český rozhlas pro změnu Šárka s mými bývalými kolegy Jardou Möwaldem a opět Lukášem Grygarem. Jen si ho už platíte všichni z koncesionářských poplatků. Takže to je spíše doporučení k poslechu než daru.
Nicméně, tím se nedá ani zdaleka končit, ostatně, sami víte, co zajímá lidi, které hodláte obdarovat a jen v České republice je těch podcastů několik tisíc. Někoho bude bavit politika, jiného true crime, dalšího ekonomika, crypto… hlavně volte dobře a nevyhoďte peníze za autory, kteří obdarovaného jen vytočí doběla.