Fallout: New Vegas povstává z radioaktivního popela. Nadšenci objevili betu plnou nového obsahu

Od premiéry premiéry druhé řady seriálového Falloutu, která značně čerpá z Fallout: New Vegas, nás dělí už jen několik týdnů. Fanoušky zasazení vesměs těší, protože výlet do postapokalyptického města hříchů si našel cestu hluboko do srdcí mnoha lidí. Jak se teď ale ukazuje, slavné RPG mohlo vypadat docela jinak, než ho dnes známe.
Mladý kanál Games' Past, zaměřený na objevování prototypů a zrušených her, přišel s nečekaným úlovkem – alternativní verzí New Vegas v buildu zhruba měsíc před vydáním. Tahle verze je zhruba o dva gigabajty větší než finální hra a obsahuje řadu věcí, které se ve finální variantě vůbec neukázaly, případně prošly výraznějšími úpravami.
Debugovací build se našel na dvou devkitech Xboxu 360, které roky ležely zapomenuté v jednom secondhandu. Část změn už sice PC komunita v minulosti zrekonstruovala pomocí modů, teď se však objevily v ucelenější podobě. Typickým příkladem je druhá robotí přítelkyně Mr. House jménem Marilyn, která se do finální hry dostala pouze skrz modifikace. V nalezené verzi si s ní nicméně můžete i popovídat.
Když už je řeč o panu Houseovi, jeho tvář se od té finální docela liší a jak trefně poznamenal Jody Macgregor z PC Gameru, vypadá trochu jako Steve Buscemi. Zároveň má řadu skrytých dialogů reagujících na pohlaví postavy a její dovednosti.
Mezi další zajímavosti patří nové NPC jménem Wasteland Adventurer, který při opuštění startovních Goodsprings varuje před Deathclawy a rozdává cenné rady do začátku. Některé lokace mají odlišnou podobu, Oliver Swanick má jiný hlas a drobných úprav se dočkala i celá řada dialogů a skriptů.
Klíčovým objevem jsou ale především PDB soubory, k nimž moddeři dosud neměli přístup. Právě ty mohou sehrát zásadní roli při obnovování dalšího vyřazeného obsahu. Pro fanoušky Falloutu tak začíná velmi zajímavé období. V příštích měsících lze očekávat vlnu nových modů, které do hry postupně zavedou další kdysi ztracené prvky.