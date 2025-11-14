Druhá řada seriálu Fallout láká na New Vegas i Macaulay Culkina

Druhá řada seriálové adaptace postapokalyptického Falloutu se nezadržitelně blíží, proto Amazon vydal další ukázku, která násobí zvědavost i těšení.
Pokračovat se bude v započatém příběhu chválené první řady, ale se sympatickou třešničkou navíc. Druhá série se značně inspiruje oblíbeným New Vegas, takže hrdiny vezme do Mohavské pouště plné ikonických postav i lokací. Mezi nimi najdete i kasino Lucky 38, Roberta House s tváří a hlasem Justina Therouxe, ba dokonce Macaulay Culkina známého především coby Kevina McCallistera ze Sám doma.
Ante up. pic.twitter.com/JYPdrIk93B— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) November 13, 2025
Beze změny naopak zůstává bizarní svět plný přepáleného násilí, typický humor a známá trojice hrdinů – Lucy v podání Elly Purnell, Ghúl s tváří Waltona Gogginse a člen Bratrstva oceli Maximus, kterého hraje Aaron Moten.
Premiéra druhé řady je přichystaná na 17. prosince. Zhlédnete ji na platformě Prime Video.