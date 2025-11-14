zdroj: Amazon Prime

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

Druhá řada seriálu Fallout láká na New Vegas i Macaulay Culkina

14. 11. 2025 11:29 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Druhá řada seriálové adaptace postapokalyptického Falloutu se nezadržitelně blíží, proto Amazon vydal další ukázku, která násobí zvědavost i těšení.

Pokračovat se bude v započatém příběhu chválené první řady, ale se sympatickou třešničkou navíc. Druhá série se značně inspiruje oblíbeným New Vegas, takže hrdiny vezme do Mohavské pouště plné ikonických postav i lokací. Mezi nimi najdete i kasino Lucky 38, Roberta House s tváří a hlasem Justina Therouxe, ba dokonce Macaulay Culkina známého především coby Kevina McCallistera ze Sám doma.

Beze změny naopak zůstává bizarní svět plný přepáleného násilí, typický humor a známá trojice hrdinů – Lucy v podání Elly Purnell, Ghúl s tváří Waltona Gogginse a člen Bratrstva oceli Maximus, kterého hraje Aaron Moten.

Premiéra druhé řady je přichystaná na 17. prosince. Zhlédnete ji na platformě Prime Video.

Smarty.cz
Tagy:
seriál sci-fi RPG postapokalyptická seriálová adaptace
Zdroje:
Prime Video
Hry:
Fallout: New Vegas Fallout 4
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení

Nejnovější články