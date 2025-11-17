Nejčtenější články týdne – Recenze, kam se podíváš
Nejčtenější články týdne – Recenze, kam se podíváš

17. 11. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Článek o strategické hře Anno 117: Pax Romana vzbudil velký zájem díky svému návratu do časů, kdy vládli Římu mocné legie, a díky propracovaným budovatelským mechanismům. Uchvátilo také Kingdom Come: Deliverance II se svým příběhovým zakončením Mysteria Ecclesiae, které nás zavedlo do tajemného kláštera a slibovalo napětí, které vydrželo až do posledního chvíle. Remaster Sacred 2, očekávaný s nadějí, že přinese nostalgii a vylepšení, nakonec nepřesvědčil a zanechal smíšené pocity i u původních fanoušků série.

Nejčtenější články týdne

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana – recenze římské strategie
Ere?
Wreckreation
Wreckreation – recenze potomka Burnoutů a Trackmanie
Když nevíte, jestli se bavíte, nebo trpíte
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae
Kingdom Come: Deliverance 2 – Mysteria Ecclesiae – recenze rozšíření ze Sedleckého kláštera
O víře, nemoci a lidské slabosti
Sacred 2: Fallen Angel Remaster
Sacred 2 Remaster – recenze neumětelského remasteru zastaralé diablovky
A já se ptám: Proč?!
Yennefer Zaklínač 3
Yennefer, nebo Triss? Volba mezi čarodějkami v Zaklínači 3 vůbec neměla být
Romantika s důsledky

Redakce doporučuje

Enshrouded
Přehraďte řeku, vykopejte příkop. Enshrouded dostává masivní vodní update
Živá voda
Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers je nové akční MMO z postapokalyptického neopravěku
Na PC a mobily
Assetto Corsa Rally
Závodní simulátor Assetto Corsa Rally je vyznání lásky šotolině
Sláva realismu!
Steam Machine
Valve vrací úder: Steam Machine míří proti PlayStationu a Xboxu, přidává i nový VR headset a ovladač
Síla PC v konzolovém hávu
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Bloodlines 2 opravují část svých chyb a prozrazují budoucí plány
The Chinese Room slibuje nápravu

Nejnovější články