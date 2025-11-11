Přehraďte řeku, vykopejte příkop. Enshrouded dostává masivní vodní update
zdroj: Keen Games

Přehraďte řeku, vykopejte příkop. Enshrouded dostává masivní vodní update

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Enshrouded
Enshrouded
Enshrouded
Galerie

Velmi populární survival Enshrouded dělá další významný krok na své cestě předběžným přístupem. Wake of the Water přináší řadu dlouho žádaných funkcí – v čele s dynamickou voxelovou vodou, novým vodním biomem, přepracovaním soubojového systému a dalšími vylepšeními.

Vývojářské a vydavatelské studio Keen Games doprovodilo aktualizaci dvojicí nových trailerů – jeden slouží jako filmová upoutávka, zatímco druhý se podrobněji zaměřuje na všechny novinky, které update přináší.

zdroj: Keen Games

Celé Embervale se dočkalo přepracovaných vodních těles a řek, včetně nových lokací pod vodou. Stejně tak je velkou novinkou přidání biomu pro vysoké úrovně – Veilwater Basin. A protože je voda dynamická, simulovaná, můžete tvořit nové kanály, přehrazovat řeky a podobně. Stejně tak do hry přibývá nová vrstva interakce s vodou – můžete ji přenášet, používat k roztáčení mlýnských kol nebo jí zavlažovat pole.

Enshrouded
Dojmy z hraní
Dojmy z fenomenálního RPG survivalu Enshrouded

Wake of the Water rovněž přináší nové bossy a nepřátele, úpravy v balancování soubojů, novou třídu zbraní (obouruční meče) a také nové schopnosti a sady zbrojí.

Další velkou novinkou je rybaření, které rozšiřuje survival mechaniky a umožňuje hráčům získávat potravu z vodních zdrojů. Maximální úroveň hráče se navyšuje na 45, přibývá nová třída silných zbraní a předmětů, kouzel, ale i lektvarů a jídel.

Wake of the Water je už sedmým velkým updatem od spuštění předběžného přístupu v lednu 2024. Už během prvních čtyř dnů po spuštění přilákalo milion hráčů, v srpnu 2024 už jich bylo tři miliony a letos v dubnu hra oslavila více než čtyři miliony aktivních hráčů. Plná verze 1.0 má dorazit v roce 2026 současně na PC i konzole.

Smarty.cz
Tagy:
survival early access crafting stavění
Zdroje:
Keen Games
Hry:
Enshrouded
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články