Přehraďte řeku, vykopejte příkop. Enshrouded dostává masivní vodní update

Velmi populární survival Enshrouded dělá další významný krok na své cestě předběžným přístupem. Wake of the Water přináší řadu dlouho žádaných funkcí – v čele s dynamickou voxelovou vodou, novým vodním biomem, přepracovaním soubojového systému a dalšími vylepšeními.
Vývojářské a vydavatelské studio Keen Games doprovodilo aktualizaci dvojicí nových trailerů – jeden slouží jako filmová upoutávka, zatímco druhý se podrobněji zaměřuje na všechny novinky, které update přináší.
Celé Embervale se dočkalo přepracovaných vodních těles a řek, včetně nových lokací pod vodou. Stejně tak je velkou novinkou přidání biomu pro vysoké úrovně – Veilwater Basin. A protože je voda dynamická, simulovaná, můžete tvořit nové kanály, přehrazovat řeky a podobně. Stejně tak do hry přibývá nová vrstva interakce s vodou – můžete ji přenášet, používat k roztáčení mlýnských kol nebo jí zavlažovat pole.
Wake of the Water rovněž přináší nové bossy a nepřátele, úpravy v balancování soubojů, novou třídu zbraní (obouruční meče) a také nové schopnosti a sady zbrojí.
Další velkou novinkou je rybaření, které rozšiřuje survival mechaniky a umožňuje hráčům získávat potravu z vodních zdrojů. Maximální úroveň hráče se navyšuje na 45, přibývá nová třída silných zbraní a předmětů, kouzel, ale i lektvarů a jídel.
Wake of the Water je už sedmým velkým updatem od spuštění předběžného přístupu v lednu 2024. Už během prvních čtyř dnů po spuštění přilákalo milion hráčů, v srpnu 2024 už jich bylo tři miliony a letos v dubnu hra oslavila více než čtyři miliony aktivních hráčů. Plná verze 1.0 má dorazit v roce 2026 současně na PC i konzole.