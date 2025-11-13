Horizon Steel Frontiers je nové akční MMO z postapokalyptického neopravěku

Postapo série Horizon opouští žánr akčních adventur a expanduje do multiplayerových vod MMORPG. Horizon Steel Frontiers má být ambiciózní onlinovka od studia NCSoft, která ale v bizarním rozhodnutí nevyjde na konzolích, ale pouze na PC a mobilech.
Jestli po této informaci taky razantně opadl váš zájem, nedivím se. I přes dechberoucí grafické zpracování, které můžete obdivovat v 10minutovém traileru výše, půjde zřejme o akční rubačku po vzoru Monster Huntera. Na druhé straně NCSoft más MMORPG hrami bohaté zkušenosti. Znáte je například jako tvůrce legendárnícho Lineage II nebo Guild Wars.
Odehrávat se bude v otevřeném světě Deadlands, které ztvárňují oblasti Arizony a Nového Mexika. Jádrem bude opět lov obřích robotů, tentokrát ve více hráčích a hlavně široké možnosti kosmetického přizpůsobení svého lovce. Chybět nebude ani jízda či létání na robotických zvířatech.
We've loved collaborating with NCSOFT and are beyond excited to be able to hunt machines together in the world of Horizon – at Guerrilla, we're still busily working on more ways for you to do just that. More on that to come.— Guerrilla (@Guerrilla) November 13, 2025
Horizon Steel Frontiers má být v základu free-to-play a podporovat crossplay i crossprogression. Kromě líbívého traileru jsme se ale nedozvěděli třeba datum vydání ani monetizaci. Tvůrci Horizonu v Guerrille se na MMORPG podíleli jako konzultanti, sami však připravují další hry nad rámec uzavření trilogie s Aloy.