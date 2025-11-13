zdroj: NCSoft

Android PC iOS iPadOS

Horizon Steel Frontiers je nové akční MMO z postapokalyptického neopravěku

13. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers
Galerie

Postapo série Horizon opouští žánr akčních adventur a expanduje do multiplayerových vod MMORPG. Horizon Steel Frontiers má být ambiciózní onlinovka od studia NCSoft, která ale v bizarním rozhodnutí nevyjde na konzolích, ale pouze na PC a mobilech.

The Light of Motiram
Novinky
Pře mezi Sony a Tencentem pokračuje. Obrana napodobeniny Horizonu je „směšná“

Jestli po této informaci taky razantně opadl váš zájem, nedivím se. I přes dechberoucí grafické zpracování, které můžete obdivovat v 10minutovém traileru výše, půjde zřejme o akční rubačku po vzoru Monster Huntera. Na druhé straně NCSoft más MMORPG hrami bohaté zkušenosti. Znáte je například jako tvůrce legendárnícho Lineage II nebo Guild Wars.

Odehrávat se bude v otevřeném světě Deadlands, které ztvárňují oblasti Arizony a Nového Mexika. Jádrem bude opět lov obřích robotů, tentokrát ve více hráčích a hlavně široké možnosti kosmetického přizpůsobení svého lovce. Chybět nebude ani jízda či létání na robotických zvířatech.

Horizon Steel Frontiers má být v základu free-to-play a podporovat crossplay i crossprogression. Kromě líbívého traileru jsme se ale nedozvěděli třeba datum vydání ani monetizaci. Tvůrci Horizonu v Guerrille se na MMORPG podíleli jako konzultanti, sami však připravují další hry nad rámec uzavření trilogie s Aloy.

Smarty.cz
Tagy:
MMORPG Horizon postapokalypsa
Zdroje:
Sony, NCSoft
Hry:
Horizon Steel Frontiers
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení

Nejnovější články