Pře mezi Sony a Tencentem pokračuje. Obrana napodobeniny Horizonu je „směšná“

V létě začala soudní pře mezi Sony a Tencentem, který v Light of Motiram okatě napodoboval sérii Horizon. Čínský gigant se zprvu zalekl a začal zametat stopy po opisování, aby následně otočil a vyrukoval s relativně agresivní obranou, kde na příběh Aloy docela agresivně útočil, což Sony teď označuje za „směšné“.
Během nového soudního řízení japonská firma obvinila Tencent z toho, že „hraje hru na schovávanou“ se svými dceřinými společnostmi, aby se ochránila před odpovědností (děkujeme webu The Game Post). Přitom dle jejich slov je veřejné mínění nakloněné na jejich stranu a okaté napodobování hráčskou základnu pobouřilo, což se nebála dávat najevo.
„Ačkoliv veřejnost vyjádřila zmatek a pobouření, když zjistila, že Light of Motiram je napodobenina, společnost Tencent se nenechala odradit. Tencent pokračoval v propagaci své hry porušující práva Sony Interactive Entertainment a odmítl přijmout jakoukoli odpovědnost za své jednání,“ píše Sony ve stížnosti.
Text rovněž reaguje na tvrzení čínského konglomerátu o tom, že se Sony pokouší žalovat špatnou společnost. Tencent v obhajobě uváděl, že je žaloba podaná proti společnostem Tencent America, Proxima Beta U.S. a Tencent Holding, přičemž hru vyvíjí Polaris Quest, potažmo Aurora Studios, tedy celek spadající pod Tencent Technology a Proxima Beta se sídlem v Singapuru. SIE takový argument ale považuje za pouhou zbabělost.
„Tencent Holdings popisuje své podnikání jako divizi her, která vlastní Aurora Studios – vývojářské studio Light of Motiram. Tencent Holdings vykazuje všechny své příjmy a ztráty z her ve své výroční zprávě, aniž by je přiřazoval k nějaké dceřiné společnosti. A používá jméno Tencent v marketingu svých her, jako je právě Light of Motiram, aniž by rozlišoval mezi dceřinými společnostmi,“ míní Sony.
Reakce následně končí tím, že podobnost obou her může ohrozit pokračující úspěch značky Horizon včetně současných plánů na její rozšíření. Zároveň se ohrazuje vůči tvrzení, že hlavní hrdinka Aloy není stěžejním prvkem série. Dle Sony je naopak jejím symbolem, proto je „Aloyina dvojnice závažným pokusem o zneužití dobrého jména a reputace postavy“.
Všechny výše zmíněné body směřují k žádosti o to, aby soud zamítl návrh Tencentu na zamítnutí jejich žaloby a pokračoval v prošetřování.